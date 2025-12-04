"РКС-Самара" взыскали с должников-физических лиц более 100 млн рублей

"РКС-Самара" в 2025 году взыскали свыше 100 млн рублей долга за водоснабжение и водоотведение с жителей. В начале декабря в ФСПП будет предъявлен дополнительный массив исполнительных документов за текущий год для немедленного погашения, поэтому сумма может увеличиться.

К недобросовестным абонентам сегодня применяются различные меры воздействия, самые суровые — взыскание в судебном порядке и отключение от ресурсов. Только в ноябре в суд направлено 1 тыс. заявлений, судебным приставам для взыскания переданы 1400 исполнительных документов, а 15 жилых помещений отключены от канализации.

"РКС-Самара" убедительно рекомендуют не игнорировать напоминания о задолженности, квитанции необходимо оплачивать своевременно. Если кто-то из абонентов оказался в сложной жизненной ситуации, лучше обратиться за реструктуризацией долга, только это позволит избежать неприятностей. Сейчас предупреждение о задолженности получили более 30 тыс. должников за водоснабжение и водоотведение.