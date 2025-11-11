В Самаре начали вывозить пляжное оборудование на зимнее хранение

Специалисты МАУ "Самарская набережная" начали вывозить демонтированное пляжное оборудование на зимнее хранение. В течение недели им предстоит вывезти около тысячи единиц — скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания.

"Это был первый летний сезон, в течение которого содержанием городских пляжей занималось муниципальное учреждение "Самарская набережная". Безусловно, есть над чем работать, включая количество и разнообразие пляжного оборудования. В этом году прибрели более 800 единиц, в следующем году по поручению главы города Ивана Носкова эту работу продолжим. Обязательно учтем мнения жителей, прозвучавшие во время опроса, который администрация города проводила совместно с волонтерами Самарского Дома молодежи. Задача — создать в Самаре современную и функциональную инфраструктуру летнего пляжного отдыха", — сказал заместитель главы Самары Евгений Владимирский.

Ряд объектов, размещенных на пляжной территории, включая два детских игровых комплекса "Кораблик" и комплекс "Лодка", разбирать и вывозить на зимнее хранение не планируется. При необходимости это сделают весной, перед паводком.

"Этой зимой основная часть пляжного оборудования будет храниться на базе в Октябрьском районе Самары. Наиболее благоприятный температурный режим — от +5 до +25, так оборудование не испортится и вновь станет частью самарских пляжей. Поэтому в 2026 году планируем возвести ангар и оснастить ремонтный цех в Куйбышевском районе. Это позволит перевозить оборудование на пляжи протяженностью около 4 км и обратно также и водным транспортом, что упростит установку и вывоз", — отметил директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов.

К следующему летнему сезону учреждение планирует приобрести еще одну партию нового пляжного оборудования. Также база МАУ "Самарская набережная" пополнится пескопросеивающей техникой, которая будет использоваться при очистке песка от мусора и других посторонних предметов при планировке.