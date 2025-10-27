Газовики напомнили о важности заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования

Ежегодное техническое обслуживание и проверка исправности газоиспользующего оборудования - одна из основных мер, обеспечивающих безопасное использование газа в быту.
Согласно Федеральному закону "О газоснабжении в РФ", Жилищному кодексу РФ и постановлению правительства №410 от 14.05.2013 г. "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" все потребители газа должны иметь заключенный договор о техническом обслуживании внутриквартирного или внутридомового газового оборудования с газораспределительной организацией (ГРО), которая осуществляет транспортировку газа к дому.
В Самарской области девять ГРО, каждая осуществляет работы в своей зоне эксплуатационной ответственности. Графики и адреса проведения работ компанией "Газпром газораспределение Самара", а также минимальный перечень, виды работ, входящие в техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, и прейскурант доступны по ссылке 63gaz.ru/customers/individual/vdgo/.
Специалисты компании в ходе регулярных осмотров выполняют перечень обязательных работ и, что важно, могут выявить и предупредить опасные нарушения в работе газового оборудования, что позволит предотвратить возможные аварийные ситуации.
Заключить договор на ТО ВДГО, неукоснительно соблюдать правила пользования газом и обеспечить доступ представителя специализированной организации к газовым приборам для проведения техобслуживания или ремонта - обязанность собственника жилья. Подать заявку на заключение договора на ТО ВД (К)ГО, если по каким-то причинам этого не было сделано ранее, или выбрать удобную дату для проведения работ можно также на официальном сайте компании.
Важно помнить: поставка газа в квартиру или частный дом возможна только при наличии договора на техобслуживание газового оборудования. Отсутствие такого договора - основание приостановить подачу газа даже при условии полной и своевременной оплаты потребленного ресурса.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!