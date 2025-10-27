Газовики напомнили о важности заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования

Ежегодное техническое обслуживание и проверка исправности газоиспользующего оборудования - одна из основных мер, обеспечивающих безопасное использование газа в быту.

Согласно Федеральному закону "О газоснабжении в РФ", Жилищному кодексу РФ и постановлению правительства №410 от 14.05.2013 г. "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" все потребители газа должны иметь заключенный договор о техническом обслуживании внутриквартирного или внутридомового газового оборудования с газораспределительной организацией (ГРО), которая осуществляет транспортировку газа к дому.

В Самарской области девять ГРО, каждая осуществляет работы в своей зоне эксплуатационной ответственности. Графики и адреса проведения работ компанией "Газпром газораспределение Самара", а также минимальный перечень, виды работ, входящие в техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, и прейскурант доступны по ссылке 63gaz.ru/customers/individual/vdgo/.

Специалисты компании в ходе регулярных осмотров выполняют перечень обязательных работ и, что важно, могут выявить и предупредить опасные нарушения в работе газового оборудования, что позволит предотвратить возможные аварийные ситуации.

Заключить договор на ТО ВДГО, неукоснительно соблюдать правила пользования газом и обеспечить доступ представителя специализированной организации к газовым приборам для проведения техобслуживания или ремонта - обязанность собственника жилья. Подать заявку на заключение договора на ТО ВД (К)ГО, если по каким-то причинам этого не было сделано ранее, или выбрать удобную дату для проведения работ можно также на официальном сайте компании.

Важно помнить: поставка газа в квартиру или частный дом возможна только при наличии договора на техобслуживание газового оборудования. Отсутствие такого договора - основание приостановить подачу газа даже при условии полной и своевременной оплаты потребленного ресурса.