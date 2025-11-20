На уборку дорог Самары в зимний сезон выведут 35 новых машин

В Самару доставлена новая специализированная техника для более качественной и оперативной уборки тротуаров, проездов, дорог и общественных пространств, сообщает мэрия города. Это 16 уборочных машин - восемь мини-погрузчиков "Шмель" с ковшами и щетками и столько же мини-пылесосов ЗИК. В настоящее время началась их приемка.
"Необходимо постепенно и планомерно увеличивать использование средств малой механизации, о чем я говорил еще в прошлом году. Эти "малыши" как раз решают эту задачу, меняют тяжелый ручной труд на более эффективный - механизированный, - отметил глава города Самары Иван Носков. - Мини-пылесосы и мини-погрузчики могут применяться не только зимой, но и летом для проведения различных работ. В зимний период, например, их можно использовать как снегоуборочные машины и как технику для противогололедных смесей, кроме того, они универсальны и маневренны за счет небольших размеров".
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...