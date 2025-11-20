16+
ЖКХ и благоустройство Общество

На уборку дорог Самары в зимний сезон выведут 35 новых машин

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самару доставлена новая специализированная техника для более качественной и оперативной уборки тротуаров, проездов, дорог и общественных пространств, сообщает мэрия города. Это 16 уборочных машин - восемь мини-погрузчиков "Шмель" с ковшами и щетками и столько же мини-пылесосов ЗИК. В настоящее время началась их приемка.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Необходимо постепенно и планомерно увеличивать использование средств малой механизации, о чем я говорил еще в прошлом году. Эти "малыши" как раз решают эту задачу, меняют тяжелый ручной труд на более эффективный - механизированный, - отметил глава города Самары Иван Носков. - Мини-пылесосы и мини-погрузчики могут применяться не только зимой, но и летом для проведения различных работ. В зимний период, например, их можно использовать как снегоуборочные машины и как технику для противогололедных смесей, кроме того, они универсальны и маневренны за счет небольших размеров".

