В Самаре разработают проект дальнейшего восстановления Хлебной площади

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Глава Самары Иван Носков в ходе рабочего объезда проверил ход благоустройства Хлебной площади. Работы ведутся по государственной программе "Народный бюджет Самарской области" и выполнены на 35%.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Давать оценку проводимому благоустройству пока рано, работы сейчас сделаны на треть, в график подрядчик укладывается. Проект большой, интересный и важный! Но он затрагивает пока только часть Хлебной площади, поэтому главный архитектор города Илья Соколов разработает проект дальнейшего восстановления площади и близлежащих улиц", — сказал мэр. 

Как доложил главе города представитель подрядной организации, в настоящее время подготовлено основание и распланирована территория под локации, проложены инженерные коммуникации. Сейчас начаты работы по устройству пешеходных дорожек и установке бортового камня: укладка плиточного покрытия на тротуарных дорожках выполнена на 40%, а установка бордюрного камня — на 80%. Также ведутся работы по устройству освещения.

