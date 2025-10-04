Вслед за вырубкой: в Самаре собираются озеленять здания

В Самаре планируется реализация мероприятий по комплексному озеленению. Информация об этом содержится в проекте Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, который сейчас проходит общественные обсуждения.

В документе указано, что мероприятия по комплексному озеленению городской территории будут включать в себя удаление аварийных, аллергенных, биологически устаревших деревьев и высадку новых пород, декоративных кустарников и многолетних травянистых растений. Проводить эти работы будут как на улицах, так и на территории общественных пространств. Также запланировано вертикальное озеленение зданий.

Данные мероприятия предусмотрены проектом "Водно-зеленый городской каркас". Также планируется объединение парков бульварами и развития природных территорий "на пороге города", в том числе волжского берега. Почитайте подробности.