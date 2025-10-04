Вслед за вырубкой: в Самаре собираются озеленять здания

В Самаре планируется реализация мероприятий по комплексному озеленению. Информация об этом содержится в проекте Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, который сейчас проходит общественные обсуждения.
В документе указано, что мероприятия по комплексному озеленению городской территории будут включать в себя удаление аварийных, аллергенных, биологически устаревших деревьев и высадку новых пород, декоративных кустарников и многолетних травянистых растений. Проводить эти работы будут как на улицах, так и на территории общественных пространств. Также запланировано вертикальное озеленение зданий.
Данные мероприятия предусмотрены проектом "Водно-зеленый городской каркас". Также планируется объединение парков бульварами и развития природных территорий "на пороге города", в том числе волжского берега. Почитайте подробности.
Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.
Вертикальное озеленение зданий — современный тренд в архитектуре и благоустройстве. Стены частично или полностью покрываются растительностью не только для украшения, но и для улучшения экологии, снижения энергопотребления и создания комфортной среды для жителей. Подобные объекты можно увидеть в Сингапуре, Италии (на фото - ЖК Bosco Verticale в Милане), Японии и Саудовской Аравии.