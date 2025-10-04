16+
Сюжеты:
ЖКХ и благоустройство Общество

Вслед за вырубкой: в Самаре собираются озеленять здания

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 122
В Самаре планируется реализация мероприятий по комплексному озеленению. Информация об этом содержится в проекте Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, который сейчас проходит общественные обсуждения.

Фото: © РИА Новости / Татьяна Волобуева

В документе указано, что мероприятия по комплексному озеленению городской территории будут включать в себя удаление аварийных, аллергенных, биологически устаревших деревьев и высадку новых пород, декоративных кустарников и многолетних травянистых растений. Проводить эти работы будут как на улицах, так и на территории общественных пространств. Также запланировано вертикальное озеленение зданий.

Вертикальное озеленение зданий — современный тренд в архитектуре и благоустройстве. Стены частично или полностью покрываются растительностью не только для украшения, но и для улучшения экологии, снижения энергопотребления и создания комфортной среды для жителей. Подобные объекты можно увидеть в Сингапуре, Италии (на фото - ЖК Bosco Verticale в Милане), Японии и Саудовской Аравии.

Данные мероприятия предусмотрены проектом "Водно-зеленый городской каркас". Также планируется объединение парков бульварами и развития природных территорий "на пороге города", в том числе волжского берега. Почитайте подробности.

Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

