Прокуратура требует дофинансировать Фонд капремонта на 6 млрд рублей

Прокуратура Самарской области намерена добиваться выделения Фонду капитального ремонта 6 млрд рублей. Такая информация прозвучала в четверг, 27 ноября, на коллегии региональной прокуратуры по проблемам ЖКХ.
"Фонд капитального ремонта - отдельная тема, - заявил прокурор области Сергей Берижицкий. - Задача и ваша (министра энергетики и ЖКХ региона Виталия Брижаня - Прим. Волга Ньюс), и прокуроров - это 6 млрд рублей. Если мы с вами не сумеем влить их в фонд капитального ремонта, то движения вперед не будет. Я не скрываю, мы готовим представление в адрес фонда по поводу запроса средств из регионального бюджета. Это первый шаг. Следующий наш шаг - это обращение в суд. Мы обяжем фонд выйти с этой инициативой в правительство. Фонд выполнит это решение суда и обратится в правительство. Проблему нужно решать. Фонд недофинансирован".
Напомним, Фонд капремонта на протяжении нескольких лет испытывает финансовые трудности. В числе причин чиновники называли кредиты, взятые на обновление фасадов домов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, отток средств из-за перевода части домов с "общего котла" на спецсчета, а также удорожание материалов и работ.
Организация ежегодно получает средства из областного бюджета в виде субсидий на обеспечение деятельности. Так, в 2025 г. фонду выделили 2,69 млрд руб., в 2026 г. планируется выделить 3,5 млрд рублей.
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...