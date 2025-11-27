16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура требует дофинансировать Фонд капремонта на 6 млрд рублей "Аварийность зашкаливает": в прокуратуре разобрали ситуацию в ЖКХ "СИЗО - самая действенная мера": прокурор области о проблеме неплатежей в ЖКХ "РКС-Самара" снова вручает подарки добросовестным абонентам Блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически в Самарской области с 30 ноября

ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура требует дофинансировать Фонд капремонта на 6 млрд рублей

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Самарской области намерена добиваться выделения Фонду капитального ремонта 6 млрд рублей. Такая информация прозвучала в четверг, 27 ноября, на коллегии региональной прокуратуры по проблемам ЖКХ.

Фото: Александра Белова

"Фонд капитального ремонта - отдельная тема, - заявил прокурор области Сергей Берижицкий. - Задача и ваша (министра энергетики и ЖКХ региона Виталия Брижаня - Прим. Волга Ньюс), и прокуроров - это 6 млрд рублей. Если мы с вами не сумеем влить их в фонд капитального ремонта, то движения вперед не будет. Я не скрываю, мы готовим представление в адрес фонда по поводу запроса средств из регионального бюджета. Это первый шаг. Следующий наш шаг - это обращение в суд. Мы обяжем фонд выйти с этой инициативой в правительство. Фонд выполнит это решение суда и обратится в правительство. Проблему нужно решать. Фонд недофинансирован".

Напомним, Фонд капремонта на протяжении нескольких лет испытывает финансовые трудности. В числе причин чиновники называли кредиты, взятые на обновление фасадов домов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, отток средств из-за перевода части домов с "общего котла" на спецсчета, а также удорожание материалов и работ.

Организация ежегодно получает средства из областного бюджета в виде субсидий на обеспечение деятельности. Так, в 2025 г. фонду выделили 2,69 млрд руб., в 2026 г. планируется выделить 3,5 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30