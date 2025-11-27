Прокуратура требует дофинансировать Фонд капремонта на 6 млрд рублей

Прокуратура Самарской области намерена добиваться выделения Фонду капитального ремонта 6 млрд рублей. Такая информация прозвучала в четверг, 27 ноября, на коллегии региональной прокуратуры по проблемам ЖКХ.

"Фонд капитального ремонта - отдельная тема, - заявил прокурор области Сергей Берижицкий. - Задача и ваша (министра энергетики и ЖКХ региона Виталия Брижаня - Прим. Волга Ньюс), и прокуроров - это 6 млрд рублей. Если мы с вами не сумеем влить их в фонд капитального ремонта, то движения вперед не будет. Я не скрываю, мы готовим представление в адрес фонда по поводу запроса средств из регионального бюджета. Это первый шаг. Следующий наш шаг - это обращение в суд. Мы обяжем фонд выйти с этой инициативой в правительство. Фонд выполнит это решение суда и обратится в правительство. Проблему нужно решать. Фонд недофинансирован".

Напомним, Фонд капремонта на протяжении нескольких лет испытывает финансовые трудности. В числе причин чиновники называли кредиты, взятые на обновление фасадов домов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, отток средств из-за перевода части домов с "общего котла" на спецсчета, а также удорожание материалов и работ.

Организация ежегодно получает средства из областного бюджета в виде субсидий на обеспечение деятельности. Так, в 2025 г. фонду выделили 2,69 млрд руб., в 2026 г. планируется выделить 3,5 млрд рублей.