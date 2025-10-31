Проблемы канализации больших городов обсудили на конференции в Самаре

Водоканалы всей страны и не только в России давно бьют тревогу: жители современных городов разучились пользоваться канализацией. В унитазы, раковины, ванны сбрасываются не только продукты жизнедеятельности человека, но и бытовой мусор, остатки продуктов питания, средства гигиены, различная химия. Все это приводит к постоянным засорам в трубах, изливам стоков на поверхность, усложняет процесс очистки сточных вод, ведет к нерациональному использованию тарифных средств. Решению этой проблемы Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) посвятила работу специальной расширенной секции в ходе конференции в Самаре в августе 2025 года.
В течение прошедшей недели представители органов власти сразу двух крупнейших регионов страны уделили данной проблеме пристальное внимание.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предложил Минпромторгу продумать, как "дополнительно идентифицировать" влажные салфетки и влажную туалетную бумагу. Звучит по-научному, но суть проста: сделать упаковку настолько понятной, чтобы никто не пытался отправить эти вещи в унитаз. С этой же инициативой выступает и РАВВ, готовящая письмо в адрес производителей, призывающее размещать на упаковках специальный знак — не спускать в канализацию.
Повод для таких инициатив более чем весомый. Как сообщает Коммерсант, на отдельных очистных сооружениях Подмосковья ежедневно вылавливают до 20 тонн мусора, и до 80% из него — это средства личной гигиены и остатки еды. Всё, что не растворилось в воде, наматывается на решётки насосов, ломает оборудование и превращает работу коммунальщиков в бесконечный "разбор полётов".
В письме главе Минпромторга Воробьёв прямо указывает: незнание правил утилизации наносит ущерб инфраструктуре и повышает расходы на её ремонт.
И речь не только о Подмосковье.
Буквально на днях мэр Казани Ильсур Метшин тоже публично возмутился тем, как горожане обращаются с канализацией: "Канализация — не мусоропровод!". По словам мэра, только за прошлый месяц в Казани устранено несколько сотен засоров из-за влажных салфеток, тряпок и прочего "несмываемого добра". "Люди научились пользоваться смартфонами, с искусственным интеллектом советуются, а вот с унитазом, к сожалению, не умеют обращаться, как и уважительно относиться к сетям, городу и городскому хозяйству".
Теперь власти предлагают бороться с проблемой не только штрафами, но и воспитанием — через упаковку.
Производители в целом согласны. В компании "Авангард", выпускающей популярные бренды Salfeti, Pamperino, Top Gear и House Lux, поддержали инициативу, но признали: даже "растворимая" бумага не растворяется так быстро, как обещают маркетологи.
"Распад материала в воде проявляется только примерно через час и только при сильном турбулентном режиме, — пояснили в компании. — Поэтому мы не рекомендуем и этот материал смывать в канализацию".
Коммунальщики же реагируют без лишней дипломатии. Для них это не теория, а повседневная практика.
"Каждая салфетка, отправленная в унитаз, потом всплывает — только уже в насосной станции, где приходится вручную извлекать из решёток длинные "канаты" из тряпок и волокон", — рассказывают специалисты.
И эти "канаты", между прочим, ломают дорогостоящее оборудование, а значит, увеличивают расходы на ремонт и повышают риск технологических аварий.
"РКС-Самара" регулярно публикуют фото и видео "улова" — клубки тряпок, влажных салфеток, зубных щёток и даже игрушек, извлечённых из насосных станций.
Ежегодно специалисты устраняют около 6 тыс. засоров, по некоторым адресам приходится выезжать более 20 раз за год. Если события так будут развиваться и дальше, то ресурсникам придется у каждой канализационной трубы ставить по бригаде устранения засоров. Никаких тарифов не хватит!
И чем больше "мелочей" — салфеток, ватных палочек, масок, полиэтиленовых пакетов, очисток и пр. отправляется не в мусорное ведро, а в слив, тем выше риск возникновения неприятностей в вашем доме, квартире.
