"Аварийность зашкаливает": в прокуратуре разобрали ситуацию в ЖКХ

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 145
В четверг, 27 ноября, в прокуратуре Самарской области прошла коллегия по проблемам сферы жилищно-коммунального хозяйства. Одной из тем, вынесенных на обсуждение, была ситуация с аварийностью на сетях. В докладах и их обсуждении прозвучали такие фразы, как "взрывной рост аварийности" и "аварийность зашкаливает".

Фото: Александра Белова

По данным прокуратуры, в Самарской области эксплуатируется более 150 тыс. объектов ЖКХ, в замене нуждаются почти 70% объектов теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 30% — объектов газоснабжения.

Из-за ненадлежащего технического состояния за 2024–2025 гг. произошло более 2 тыс. аварий. 
Именно критический уровень износа объектов ЖКХ, по мнению надзорного ведомства, обуславливает высокую аварийность. Этот тезис поддержал министр энергетики и ЖКХ Виталий Брижань, выступивший с докладом. 

"Уровень износа коммунальной инфраструктуры в Самарской области составляет 64,56%. […] Аварийность зашкаливает, в основном зашкаливает по нашим крупным городам. В Самаре из 6 тысяч ордеров на земляные работы, 4 тысячи имеют признак аварийности. Сроки по их закрытию часто не соблюдаются. Один выход — усиление инвестиционных вложений компаний в перекладку сетей и снижение уровня износа", — поделился министр своим видением.

Отдельно обсуждалось большое количество земляных работ, причем зачастую проводящихся в одном месте несколько раз.

"Что будем делать при повторных фактах аварий и инцидентов. Как оценивать работу прокуроров и власти. Долго мы будем копать на одном и том же месте ямы. Народ уже смеется: сегодня заасфальтировали, зеленую траву засеяли, а завтра опять все вскопали, опять авария", — обозначил проблему прокурор области Сергей Берижицкий. 

Он обратил внимание, что сейчас затраты на устранение аварий через тариф ложатся на население. 
"Вместо того чтобы вкладывать деньги в развитие, мы их вкладываем в устранение аварии в одном и том же месте. Кто за это понесет ответственность? Какой должен быть инструмент? […] Долго будем латать одни и те же дыры за счет граждан? Ищите варианты материальной ответственности руководителя. И не за счет казны и тарифа, — поручил он подчиненным. — Вот тогда, может быть, дело сдвинется". 

При этом прокуроры озвучили также, что реальное количество аварий не известно. Так как ресурсники и муниципальные власти зачастую маскируют их под плановые работы. 

Сергей Берижицкий поручил проработать вопрос об установлении ответственности за сокрытие информации о коммунальных авариях: "Из-за того, что они скрывают ситуацию, мы не понимаем объем проблем. […] Давайте разработаем областной закон, который вводит ответственность за сокрытие инцидентов". 

