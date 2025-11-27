"Аварийность зашкаливает": в прокуратуре разобрали ситуацию в ЖКХ

В четверг, 27 ноября, в прокуратуре Самарской области прошла коллегия по проблемам сферы жилищно-коммунального хозяйства. Одной из тем, вынесенных на обсуждение, была ситуация с аварийностью на сетях. В докладах и их обсуждении прозвучали такие фразы, как "взрывной рост аварийности" и "аварийность зашкаливает".
По данным прокуратуры, в Самарской области эксплуатируется более 150 тыс. объектов ЖКХ, в замене нуждаются почти 70% объектов теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 30% — объектов газоснабжения.
Из-за ненадлежащего технического состояния за 2024–2025 гг. произошло более 2 тыс. аварий.
Именно критический уровень износа объектов ЖКХ, по мнению надзорного ведомства, обуславливает высокую аварийность. Этот тезис поддержал министр энергетики и ЖКХ Виталий Брижань, выступивший с докладом.
"Уровень износа коммунальной инфраструктуры в Самарской области составляет 64,56%. […] Аварийность зашкаливает, в основном зашкаливает по нашим крупным городам. В Самаре из 6 тысяч ордеров на земляные работы, 4 тысячи имеют признак аварийности. Сроки по их закрытию часто не соблюдаются. Один выход — усиление инвестиционных вложений компаний в перекладку сетей и снижение уровня износа", — поделился министр своим видением.
Отдельно обсуждалось большое количество земляных работ, причем зачастую проводящихся в одном месте несколько раз.
"Что будем делать при повторных фактах аварий и инцидентов. Как оценивать работу прокуроров и власти. Долго мы будем копать на одном и том же месте ямы. Народ уже смеется: сегодня заасфальтировали, зеленую траву засеяли, а завтра опять все вскопали, опять авария", — обозначил проблему прокурор области Сергей Берижицкий.
Он обратил внимание, что сейчас затраты на устранение аварий через тариф ложатся на население.
"Вместо того чтобы вкладывать деньги в развитие, мы их вкладываем в устранение аварии в одном и том же месте. Кто за это понесет ответственность? Какой должен быть инструмент? […] Долго будем латать одни и те же дыры за счет граждан? Ищите варианты материальной ответственности руководителя. И не за счет казны и тарифа, — поручил он подчиненным. — Вот тогда, может быть, дело сдвинется".
При этом прокуроры озвучили также, что реальное количество аварий не известно. Так как ресурсники и муниципальные власти зачастую маскируют их под плановые работы.
Сергей Берижицкий поручил проработать вопрос об установлении ответственности за сокрытие информации о коммунальных авариях: "Из-за того, что они скрывают ситуацию, мы не понимаем объем проблем. […] Давайте разработаем областной закон, который вводит ответственность за сокрытие инцидентов".
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...