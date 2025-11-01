В Самарской области завершено благоустройство 119 общественных территорий

Масштабная работа по благоустройству городской среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области близка к своему завершению. В 2025 году планировалось благоустроить 128 общественных пространств (из них на сегодня обновлено 119 объектов) и 100 дворовых территорий. Но, важно отметить, за счет экономии средств удалось привести в порядок 115 дворов.
Работы полностью завершены на общественных пространствах в следующих муниципальных образованиях:
Самара - 3, Сызрань - 3, Жигулевск - 9, Кинель - 6, Октябрьск - 3, Отрадный - 3, Похвистнево - 3, Чапаевск - 3, Алексеевский - 2, Богатовский - 2, Большеглушицкий - 2, Большечерниговский - 3, Борский - 3, Волжский - 5, Елховский - 5, Исаклинский - 2, Кинельский - 5, Кинель-Черкасский - 3, Кошкинский - 9, Красноармейский - 3, Красноярский - 3, Нефтегорский - 3, Пестравский - 2, Приволжский - 3, Сергиевский - 3, Ставропольский - 3, Сызранский - 4, Хворостянский - 2, Челно-Вершинский - 2, Шенталинский - 2, Шигонский - 2.
В других городах и муниципальных образованиях работы также производятся в соответствии с запланированным графиком.
Так, реновации подверглись 26 парков и скверов, благоустроены 23 пешеходные зоны, шесть детских и пять спортивных современных площадок, а также были отремонтированы и приобрели ухоженный вид другие территории, прилегающие к значимым общественным объектам.
Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
- городской пляж в Сызрани;
- ул. Сабирзянова в Отрадном;
- парк Горького в Октябрьске;
- территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.
В ближайшее время и на этих объектах все работы будут завершены.
Реализация проекта по формированию комфортной городской среды позволила заметно улучшить внешний облик населенных пунктов региона. Благоустроенные общественные и дворовые пространства стали более безопасными и удобными, а современная инфраструктура, несомненно, делает Самарскую область привлекательной для жизни людей.
