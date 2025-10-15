В Самаре временно перекроют участок ул. Советской Армии

Участок ул. Советской Армии в Самаре временно перекроют для ремонта линии холодного водоснабжения, сообщает мэрия города.
В Самаре в районе дома № 68 по ул. Советской Армии ООО "Самарские коммунальные системы" отремонтируют линию холодного водоснабжения диаметром 300 мм.
В связи с этим с 10:00 16 октября до 20:00 18 октября будет недоступен для движения автотранспорта участок ул. Советской Армии от Канатного переулка до ул. Гагарина. Ограничение введут только по четной стороне — по направлению движения в сторону улицы Гагарина.
В указанный период автобусами № 70 в прямом направлении перевозки пассажиров будут осуществляться по скорректированной схеме. Объезд будет организован следующим образом: с ул. Советской Армии автобусы поедут на ул. Дыбенко, затем через ул. Запорожскую, возвращаться на ул. Советской Армии будут с ул.. Гагарина.
Жителям близлежащих домов рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд, поскольку в ходе аварийно-восстановительных работ возможно временное отключение потребителей от холодного водоснабжения.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!