В Самаре временно перекроют участок ул. Советской Армии

Участок ул. Советской Армии в Самаре временно перекроют для ремонта линии холодного водоснабжения, сообщает мэрия города.

В Самаре в районе дома № 68 по ул. Советской Армии ООО "Самарские коммунальные системы" отремонтируют линию холодного водоснабжения диаметром 300 мм.

В связи с этим с 10:00 16 октября до 20:00 18 октября будет недоступен для движения автотранспорта участок ул. Советской Армии от Канатного переулка до ул. Гагарина. Ограничение введут только по четной стороне — по направлению движения в сторону улицы Гагарина.

В указанный период автобусами № 70 в прямом направлении перевозки пассажиров будут осуществляться по скорректированной схеме. Объезд будет организован следующим образом: с ул. Советской Армии автобусы поедут на ул. Дыбенко, затем через ул. Запорожскую, возвращаться на ул. Советской Армии будут с ул.. Гагарина.

Жителям близлежащих домов рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд, поскольку в ходе аварийно-восстановительных работ возможно временное отключение потребителей от холодного водоснабжения.