В Самаре неправильная парковка блокирует вывоз мусора

Ежедневно регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО "Экология" обслуживает в Самаре более 5 тыс. контейнерных площадок. Однако в нескольких процентах случаев не ко всем спецтехника может проехать, чтобы вовремя вывезти твердые коммунальные отходы - экипажи мусоровозов сталкиваются с запаркованными проездами и блокированием контейнерных площадок автомобилями жителей.

"Препятствия на пути следования спецтехники и около контейнеров неизбежно приводят к сдвигу графика транспортирования ТКО, переполнению баков, - сообщает пресс-служба АО "Экология". - Работа перевозчиков строго регламентирована: на вывоз мусора с одной площадки отводится около четырех минут. У экипажей нет возможности ожидать, пока владельцы уберут автомобили, так как это парализует весь маршрут".

Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, что ведет к переполнению баков. В экстренных случаях перевозчики возвращаются на контейнерные площадки, куда не смогли проехать. Однако это приводит к дополнительным затратам.

Все случаи блокирования контейнерных площадок фиксируются экипажами в специальной программе контроля логистики регоператора.

"Данная информация в обязательном порядке передается в органы местного самоуправления для принятия необходимых мер по обеспечению свободного проезда к местам накопления ТКО. Как правило, на место выходит административная комиссия, составляет протокол и передает в ГИБДД", - добавили в пресс-службе АО "Экология".

В борьбе с заблокированными проездами помогает "Безопасный город" - гибридная автоматизированная система для решения основных технических задач городского хозяйства. В случаях, если житель видит, что контейнерная площадка заблокирована - он может позвонить по номеру 8(846)921-79-46. Специалисты связываются с собственником автомобиля и просят убрать транспорт, а если не дозвонились - вызывают эвакуатор.

Регоператор напоминает, что за блокирование подъездных путей к контейнерным площадкам предусмотрена административная ответственность в соответствии с правилами благоустройства города. АО "Экология" призывает автомобилистов быть внимательнее и не оставлять транспорт на проездах для беспрепятственного доступа спецтехники, от которой зависит чистота и порядок в Самаре.