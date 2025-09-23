В Самаре неправильная парковка блокирует вывоз мусора

Ежедневно регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО "Экология" обслуживает в Самаре более 5 тыс. контейнерных площадок. Однако в нескольких процентах случаев не ко всем спецтехника может проехать, чтобы вовремя вывезти твердые коммунальные отходы - экипажи мусоровозов сталкиваются с запаркованными проездами и блокированием контейнерных площадок автомобилями жителей.
"Препятствия на пути следования спецтехники и около контейнеров неизбежно приводят к сдвигу графика транспортирования ТКО, переполнению баков, - сообщает пресс-служба АО "Экология". - Работа перевозчиков строго регламентирована: на вывоз мусора с одной площадки отводится около четырех минут. У экипажей нет возможности ожидать, пока владельцы уберут автомобили, так как это парализует весь маршрут".
Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, что ведет к переполнению баков. В экстренных случаях перевозчики возвращаются на контейнерные площадки, куда не смогли проехать. Однако это приводит к дополнительным затратам.
Все случаи блокирования контейнерных площадок фиксируются экипажами в специальной программе контроля логистики регоператора.
"Данная информация в обязательном порядке передается в органы местного самоуправления для принятия необходимых мер по обеспечению свободного проезда к местам накопления ТКО. Как правило, на место выходит административная комиссия, составляет протокол и передает в ГИБДД", - добавили в пресс-службе АО "Экология".
В борьбе с заблокированными проездами помогает "Безопасный город" - гибридная автоматизированная система для решения основных технических задач городского хозяйства. В случаях, если житель видит, что контейнерная площадка заблокирована - он может позвонить по номеру 8(846)921-79-46. Специалисты связываются с собственником автомобиля и просят убрать транспорт, а если не дозвонились - вызывают эвакуатор.
Регоператор напоминает, что за блокирование подъездных путей к контейнерным площадкам предусмотрена административная ответственность в соответствии с правилами благоустройства города. АО "Экология" призывает автомобилистов быть внимательнее и не оставлять транспорт на проездах для беспрепятственного доступа спецтехники, от которой зависит чистота и порядок в Самаре.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!