Водоснабжение жильцов ЖК "Солнечный" в Подстепках восстановлено

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 11 октября, было восстановлено водоснабжение в ЖК "Солнечный" п. Подстепки Ставропольского района, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.