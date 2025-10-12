16+
ЖКХ и благоустройство Общество

Водоснабжение жильцов ЖК "Солнечный" в Подстепках восстановлено

ТОЛЬЯТТИ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 11 октября, было восстановлено водоснабжение в ЖК "Солнечный" п. Подстепки Ставропольского района, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Напомним, 8 октября в Подстепках обрушилась частная обсадная колонна водозаборной скважины. В результате без воды осталось 24 многоквартирных дома в ЖК "Солнечный".

Для восстановления водоснабжения потребовалось бурить новую скважину. Накануне вечером все работы были завершены, вода поступила потребителям.

