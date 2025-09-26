В Красноярском районе благоустроили три общественных пространства

Масштабное благоустройство в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным, продолжает преображать районы Самарской области. В Красноярском районе работы завершены на шести объектах: трех общественных пространствах и трех дворовых территориях.
В пос. Светлое Поле оснастили плиточным покрытием территорию будущего мемориального комплекса "Аллея памяти" и обустроили парковку по ул. Полевая, 11а.
На общественной территории около сельского дома культуры "Звезда" в с. Белозерки благоустроили новую детскую площадку, которая уже радует юных жителей и их родителей. На площадке установили современное игровое оборудование, уложили безопасное резиновое покрытие, установили системы освещения и видеонаблюдения.
Значимым стало обустройство пешеходной дорожки по ул. Матросова в пос. Волжский. Эта дорога ведет к школе и спортплощадкам, и было необходимо сделать дорогу к этим объектам безопасной.
В пос. Мирный изменились в лучшую сторону дворовые территории по улицам Строителей, Нефтяников и Шоссейной. Было заменено асфальтовое покрытие, установили скамейки и урны.
За последние годы в Красноярском районе было приведено в порядок около 200 общественных и дворовых территорий. Эта работа кардинально улучшает качество жизни людей, делая населенные пункты района более комфортными и привлекательными для проживания.
В целом в Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируется благоустроить 128 общественных пространств и 112 дворовых территорий.
