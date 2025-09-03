Водоснабжение в Сызрани восстановлено

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Водоснабжение более 1 тыс. домов в Сызрани, оставшихся без холодной воды из-за коммунальной аварии, восстановлено в 15:20, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.