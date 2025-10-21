СоюзМаш России при поддержке Ростеха запускает новый сезон одного из крупнейших инженерных проектов для школьников

20 октября 2025 года стартует отборочный этап многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда". Организаторами выступают Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Госкорпорации Ростех и Южно-Уральского государственного университета.

"Инженерные олимпиады, такие как "Звезда", позволяют ребятам увидеть практическое применение знаний и помогают сформировать осознанный выбор профессии. Именно из таких замотивированных школьников вырастают будущие конструкторы, исследователи и руководители предприятий. Желаю всем участникам олимпиады не бояться трудных задач, верить в себя и помнить — каждый решённый пример приближает вас к большому инженерному открытию", — подчеркнул председатель СоюзМаш России, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Он также добавил, что Ростех и СоюзМаш последовательно вовлекают молодежь в реальные производственные кейсы. В частности, Ростех открыл уже более 200 инженерных классов в школах по всей стране.

С момента основания в инженерной олимпиаде приняли участие более 3,5 миллиона школьников из 84 регионов России, а также старшеклассники из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Южной Осетии. В прошлом учебном году состязание объединило 580 962 школьника на 202 площадках по всей стране. В этом цикле участникам предоставляют два формата на выбор: очно на площадках вузов-партнёров или онлайн — через сайт zv.susu.ru.

Президент Лиги содействия оборонным предприятиям, председатель Комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев анонсировал расширение проекта.

"Олимпиада "Звезда" прочно заняла место в системе национальной подготовки инженерных кадров. В новом сезоне проект расширяет охват: появляются новые площадки в регионах и дисциплины для младших школьников — математика и общественные науки. Это позволяет вовлекать ребят в инженерное движение с раннего возраста и формировать устойчивый интерес к технологиям и созиданию", — отметил Владимир Гутенев.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, осознает значимость профориентационной работы и поддержки талантливой молодежи и вносит весомый вклад в популяризацию инженерного образования в регионе. Отделение поддерживает участие воронежских школьников в олимпиаде "Звезда" и ежегодно принимает участие в церемонии награждения ее победителей и призеров.

Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" проводится с 2013 года и включена в Перечень олимпиад школьников на 2025/2026 учебный год. Её цель — развитие инженерного мышления, профессиональной ориентации и интереса школьников к научно-техническому творчеству. Победители олимпиады получают льготы при поступлении в ведущие вузы России, включая университеты Ростеха и опорные вузы Союза машиностроителей России. Отборочный этап пройдёт с 20 октября по 30 ноября 2025 года.