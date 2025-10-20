16+
Образование Общество

Диалог о будущем школ: в Самарской области министр образования провел просветительскую лекцию Российского общества "Знание"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На площадке Института развития образования Самарской области в рамках заседания Областного родительского собрания прошла лекция просветительского проекта Знание.Лекторий Российского общества "Знание". В режиме онлайн к мероприятию присоединились около 4500 представителей родительской общественности и педагогов Самарской области. В качестве лектора выступил министр образования региона Виктор Акопьян.

Фото: Институт развития образования Самарской области

Глава ведомства рассказал о достижениях системы образования Самарской области, партнерских проектах и успешных практиках.

Особое внимание Виктор Акопьян уделил вопросу создания в регионе современной инфраструктуры образования. Он подчеркнул преемственность национальных проектов.

"Завершенный в 2024 году нацпроект "Образование" и новый нацпроект "Молодежь и дети", которые реализуются по поручению Президента РФ Владимира Путина, работают на повышение качества образования, способствуют развитию детей. Основными точками нацпроекта "Молодежь и дети" являются оснащение учебных кабинетов, модернизация школ и детских садов, колледжей и техникумов", — подчеркнул глава регионального ведомства.

Кроме того, министр рассказал о системном подходе к воспитательной работе с обучающимися, возможностях профориентации детей, а также обсудил с родителями развитие цифровых технологий в образовательном процессе.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте общества "Знание".

