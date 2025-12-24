Студенты СТЭК показали высокий уровень на чемпионате профмастерства

Самарский торгово-экономический колледж (СТЭК) участвовал в региональном этапе Чемпионата "Профессионалы" по семи компетенциям. Студенты стали победителями регионального и межрегионального этапов по целому ряду компетенций, продемонстрировав высокий уровень подготовки специалистов в образовательном учреждении.

Погружение в профессию

Чемпионат профессионального мастерства "Профессионалы" направлен на повышение значимости и престижа профессий, профессиональный рост, поддержку талантливой молодежи и дальнейшее трудоустройство выпускников. В рамках состязаний студенты учреждений среднего профессионального образования выполняют практические задания и на деле демонстрируют навыки, полученные в рамках обучения.

Программа чемпионата предусматривает несколько этапов: внутренний, региональный, межрегиональный и финальный. Перечень компетенций обширный. Например, на базе СТЭК организованы площадки по компетенциям Хлебопечение, Предпринимательство и Торговое дело. В 2026 году по инициативе колледжа впервые введена компетенция Банковское дело. Также партнер СТЭК по федеральному проекту "Профессионалитет" — УМВД по городу Самаре — был инициатором включения в программу Чемпионата компетенции "Полицейский".

Особую роль в чемпионате играют работодатели. Они сопровождают компетенции и выступают в качестве индустриальных экспертов. Например, по направлению "Хлебопечение" партнером выступает "Самарский БКК", в "Торговом деле" — "Ашан", "Магнит" и "Метро Кэш энд Керри", в "Банковском деле" — Сбер и ВТБ.

"Любой конкурс профессионального мастерства не может существовать и развиваться без участия работодателей. Только после согласования с работодателем мы можем с учетом их требований формировать образовательную программу, — отметила и. о. директора СТЭК Людмила Панкратова. — Студентам Чемпионат дает возможность буквально с первого курса погрузиться в профессию, получив при этом более интенсивное развитие своих навыков, расширить перечень компетенций и установить связи с работодателями".

Успехи 2025 года

В отборе кандидатов для участия в региональном Чемпионате СТЭК задействует практически 100% студентов. С победителями внутреннего этапа работают наставники, которые готовят их к региональному этапу. Также участие в этом процессе принимают учащиеся выпускных курсов, помогая наставникам в подготовке конкурсантов.

"Наставники помогают ребятам добиться достойных результатов. Наши студенты традиционно становятся победителями в компетенциях "Хлебопечение" и "Предпринимательство". 2025 год не стал исключением. Также студенты колледжа стали победителями в компетенциях Рекрутинг и Торговое дело", — рассказала заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Эльза Шестерикова.

Каждая компетенция требует специфических навыков. Если для рекрутеров, занимающихся отбором кадров, важны умение искать информацию и находить баланс между интересами работодателя и кандидата, то для предпринимателей ключевыми являются креативность и проработка стратегий. И в этом непростом соперничестве Лаврентьева Маша на межрегиональном уровне заняла второе место! Конкурсанты компетенции "Торговое дело" соревнуются сразу по нескольким направлениям.

"Задания были совершенно разными. В первом испытании я выступала в роли менеджера "Ашана", составляла базу данных с контрагентами. Также проводила анализ для выявления спроса на товары и уровня прибыльности. В других заданиях нужно было проявить свои навыки и знания как товаровед и мерчендайзер. Я, конечно, волновалась. Но в итоге всё получилось", — поделилась победительница регионального этапа Чемпионата по компетенции "Торговое дело", студентка 4-го курса Дарья Назарова.

Успешным стало и выступление студентки 3-го курса СТЭК Кристины Мишуткиной. Хотя изначально девушка сомневалась, сможет ли себя достойно показать на Чемпионате. Рассеять эти сомнения помог наставник.

"Было непросто отработать выпечку в ограниченное время. Но я каждый день тренировалась и со временем наработала темп. На региональный этап пришла в хорошем настроении. Мне удалось завершить все задания, и я стала первой", — рассказала Кристина.

На межрегиональном этапе двое конкурсантов Эллина Асылгареева по компетенции "Предпринимательство" и Кристины Мишуткиной в компетенции "Хлебопечение" получили медальоны за профессиональное мастерство.

Сейчас в колледже в самом разгаре подготовка к участию в чемпионате 2026 года. По словам преподавателя СТЭК, наставника по компетенции "Предпринимательство" Илоны Сазоновой, студенты проявляют большой интерес к конкурсу:

"Ребята предложили много различных бизнес-идей: изготовление пряников ручной работы, подарочных боксов, выращивание микрозелени. Победителем внутреннего этапа стала девушка, которая предложила проект по изготовлению изделий ручной работы. Она и будет представлять колледж на региональном этапе, который пройдет в феврале 2026 года".

Наставники отмечают, что такой опыт помогает студентам не только успешно завершить обучение, но и найти себя в профессии. Среди выпускников колледжа — очень много высококлассных специалистов, которые развивают экономику региона.