"ЭкоНива": надежная техника и проверенные решения для Поволжья

Технический холдинг "ЭкоНивы" уже несколько лет активно работает в Поволжье, в том числе в Саратовской, Самарской и Волгоградской областях. Обладая внушительным опытом в техническом сопровождении агробизнеса, дилер зарекомендовал себя надежным партнером, обеспечивающим хозяйства современными машинами, запасными частями и расходными материалами, а также регулярно представляющим новые технологические решения.

Для предприятий Поволжья "ЭкоНива" - не просто дилер, а долгосрочный союзник, нацеленный на стабильное развитие и планомерное повышение эффективности агробизнеса. Именно поэтому компания предлагает технику ведущих производителей и технологии, адаптированные под реальные условия российских полей.

В числе поставляемых машин - надежные и производительные погрузчики SANY для ферм и дорожно-строительных предприятий, рулонные пресс-подборщики Fascar для качественной кормозаготовки, системы автоматического вождения NAVMOPO для более точной обработки полей, снижения нагрузки на механизаторов и оптимизации затрат.

"ЭкоНива" поддерживает отечественное производство: в портфеле представлено навесное и почвообрабатывающее оборудование, произведенное в Воронеже с учетом опыта специалистов "ЭкоНивы", выполненное из прочных высококачественных материалов. Эти агрегаты уже успели заслужить доверие фермеров благодаря функциональности и безотказной работе. Среди разработок стоит отметить культиватор Sirius 500. Модель объединяет преимущества сразу нескольких машин, выполняя за один проход ряд операций: от поверхностного дискования до глубокого рыхления, выравнивания и прикатывания почвы. Такая многофункциональность экономит время и топливо, что особенно важно в сезон активных полевых работ.

Еще одна машина российского производства - предпосевной культиватор "Орион 1200", способный выполнять до восьми операций в течение одного прохода. Он безупречно подготавливает ложе для любой культуры, работает на глубину до 12 см, агрегатируется с трактором мощностью 380-400 л.с.

Для расчистки земельных участков незаменим корчеватель "Ламберджек". Это прочная и долговечная техника, способная справиться с корнями, кустарниками и деревьями различного диаметра. Инструмент востребован при подготовке новых площадей под посевы, подготовке территорий для строительства.

В хозяйствах пригодится отвал "Стимул", предназначенный для буртования зерна как на складах, так и на открытых площадках. Конструкция совместима с погрузчиками и тракторами таких производителей, как JCB, Manitou, Bobcat, New Holland, CLAAS, Merlo, Dieci, Faresin, Caterpillar, "Амкодор" и другими.

Среди новинок - ковш-наполнитель для биг-бэгов, создающий дополнительные удобства при фасовке и транспортировке сыпучих материалов (зерна, комбикорма, торфа или щепы). Встроенная весовая система обеспечивает высокую точность дозирования (до одного килограмма), что упрощает работу на складах и производственных площадках.

Для техники зарубежного производства "ЭкоНива" предлагает качественные запасные части и расходные материалы под собственным брендом "АГРОЗНАК". Ассортимент разработан и совершенствуется в сотрудничестве с ведущими российскими производителями. Он включает масла, антифризы, фильтры, трансмиссии, пружины, ремни, подшипники и другие комплектующие, идентичные оригинальным по характеристикам. Контроль качества обеспечен собственной лабораторией, предоставляется гарантия до года и техподдержка. Продукция "АГРОЗНАК" независима от импорта, цены стабильны благодаря российскому производству. Бренд представлен на рынке с осени 2023 года, налажено серийное производство.

Основной принцип работы "ЭкоНивы" - постоянное движение вперед. Компания развивает сервисную сеть, обеспечивает наличие всех необходимых запчастей на складах и их оперативную доставку хозяйствам, совершенствует ассортимент с учетом актуальных потребностей партнеров. Регулярные встречи с аграриями, участие в отраслевых выставках и демонстрациях техники помогают не только укреплять партнерские связи, но и гибко реагировать на запросы времени. Вот почему решения от "ЭкоНивы" помогают работать по-настоящему продуктивно, повышая качество продукции и грамотно оптимизируя затраты.