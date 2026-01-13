16+
Итоги года 2025

Гибриды "Золота полей Черноземья" покоряют Поволжье

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Высококачественные семена подсолнечника, устойчивые к засухе и болезням, доказали свою эффективность в жестких условиях Самарской области и получили признание экспертов.

Компания "Золото Полей Черноземья" под руководством генерального директора Сергея Пытьева разработало современное решение для повышения урожайности - линейку высокопродуктивных гибридов подсолнечника. Эти семена, созданные с применением передовых технологий и многолетнего опыта, демонстрируют выдающиеся результаты даже в сложных погодных условиях.

Особого внимания заслуживают гибриды "Соната СУ" и "Эксперт СУ". Они получили высокую оценку специалистов на демонстрационных посевах в рамках проекта "Агрополигоны Поволжья-2025". Их успех официально подтвержден дипломами от Зернового Соевого Союза ПФО. Гибриды отлично адаптированы к засушливым периодам, характерным для Поволжья.

"Эксперт СУ" обладает комплексной устойчивостью к ключевым угрозам: надежно защищен от засухи, полегания и осыпания. Он демонстрирует генетический иммунитет к ложной мучнистой росе, ржавчине и всем расам заразихи (A-G). "Соната СУ" также отличается мощным иммунитетом и максимальной стрессоустойчивостью, защищая урожай от болезней, высоких температур и недостатка влаги.

Для сельхозпроизводителей, применяющих технологию Clearfield, компания предлагает гибриды "Атриум КЛ" и "Ареал КЛ". Эти растения толерантны к гербицидам на основе имидозалинов и демонстрируют высокую сопротивляемость к целому ряду болезней, таких как фомопсис, фомоз и различные виды гнилей.

Урожайность представленных гибридов до 40 ц/га, при уровне масличности 50% и выше, что подтверждает их надежность и высокий потенциал даже в зонах рискованного земледелия.

Наименование гибрида

Тип гибрида

Период вегитации/дни

Заразиха

Технология

1

Соната СУ

простой

100-105

Устойчив 7 рас A-G

Экспресс

2

Эксперт СУ

простой

105-110

Устойчив 7 рас A-G

Экспресс

3

Ареал КЛ

простой

105-107

Устойчив 5 рас A-F

Clearfield

4

Атриум КЛ

простой

100-105

Устойчив 5 рас A-F

Clearfield*

