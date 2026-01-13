СЗ "Гвардейский" - за развитие территорий

Самарское ООО "СЗ "Гвардейский" в 2025 году начало строительство жилого комплекса в Промышленном районе около парка "Молодежный". В квартале старых двухэтажек появится современный дом на 240 квартир. Руководители компании рассказали "Итогам года", что готовы участвовать в обновленной программе комплексного развития территорий и поделились опытом взаимодействия с жителями домов, прилегающих к стройплощадке.

Правительство Самарской области активно меняет правила на рынке строительства жилой недвижимости. В регионе было создано министерство градостроительной политики, под надзором которого разрабатываются единый документ градостроительного планирования и нормативы проектирования. Отдельное внимание уделяется перезапуску программы комплексного развития территорий (КРТ).

КРТ закрепляет обязательства застройщиков по расселению жителей из аварийных и ветхих домов, строительству объектов инфраструктуры. Таким способом власти намерены увести рынок от точечной застройки, приведшей в последние годы к социальному напряжению и деградации среды.

Застройщики в целом поддержали стратегию министерства. Вместе с тем они обращают внимание на препятствия, с которыми неизменно столкнутся при освоении определенных территорий. В частности, затраты на расселение и строительство новых домов, а также на возведение важных для жителей поликлиник, детсадов и школ в дальнейшем должны не только компенсироваться, но и показать доходность. В противном случае на стадии получения одобрения от банка организация сразу же столкнется с непреодолимым препятствием.

Новый вектор градостроительной политики поддерживает ООО "СЗ "Гвардейский", которое строит жилой комплекс в Промышленном районе Самары - в границах ул. Ставропольской, ул. Нагорной, пер. Гвардейского и пер. Роторного. Компания получила право застроить участок по прежним требованиям, но готова встроиться в обновленную программу КРТ.

"Город должен развиваться, быть красивым и удобным для жителей. Сегодня свободной земли под застройку в Самаре нет, зато много старых домов, Например, двухэтажные дома в Промышленном районе и на Безымянке иногда не ветхие и не аварийные, но очевидно, что у них уже большой процент износа, да и их вид не отвечает современным представлениям о комфортном жилье. Такие дома находятся вблизи от ЖК, который возводит наша компания, и мы готовы взять на себя комплексное развитие этой территории. В Промышленном районе этот вопрос уже обсуждался с жителями, и мы нашли компромиссное решение. Теперь ожидаем возможности побороться в тендере за развитие территорий, прилегающих к нашим строительным площадкам", - говорит заместитель директора ООО "СЗ "Гвардейский" Андрей Мозгунов.

С этим ожиданием и надеждой на работу с понятной перспективой застройщик входит в 2026 год. В компании отмечают, что современные высотные дома взамен архаичных кварталов придадут новый импульс территории, позитивно скажутся на восприятии жителями среды. В "Гвардейском" убеждены - лучшим решением для расселения жителей было бы предоставление жилья в новых домах, построенных на месте старых.

"Многие любят тот район, в котором живут, привыкли к нему. Пожилым людям комфортнее там, где они прожили много лет, молодые семьи "привязаны" к детсадам, школам, учреждениям дополнительного образования. Единственный вопрос, который нас беспокоит, - какую площадь, какое количество квартир нам позволят построить. Ведь только исходя из этого мы сможем рассчитывать экономику проекта. Сделать дом нерентабельным - все равно что объявить компанию банкротом. При сегодняшней социально-экономической обстановке в стране число желающих приобрести недвижимость значительно сократилось, поэтому важно на "берегу" просчитать все "за" и "против", - подчеркивает финансовый директор компании Олеся Лопатина.

Строительство рядом с жилыми домами неизбежно сопряжено с временными неудобствами для жителей. При этом застройщик прилагает все усилия для их минимизации. Важным аспектом работы служит открытое общение с жителями, позволяющее избежать недопонимания из-за недостатка информации. Так или иначе, приятно наблюдать тенденцию, что район Безымянки стал застраиваться новыми, современными домами. А в случае реализации программы комплексного развития территории (КРТ) будут появляться новые не только дома, а целые кварталы, участие в строительстве которых планирует принять и "Гвардейский".