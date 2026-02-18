Как продвинулось строительство самарского планетария

Строительство музейного комплекса "Самара Космическая" находится в активной фазе. На данный момент выполняются монолитные работы в подземной части здания, которые планируется завершить уже весной этого года. Параллельно осуществляются подготовка конструкций и поставка опалубки для строительства купола планетария - одного из наиболее технологически сложных элементов проекта. Посмотрите, что происходит на стройплощадке.

К статье: Названы новые сроки открытия самарского планетария