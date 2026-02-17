16+
Общество

Литературный конкурс "Герои Великой Победы-2026" продолжает прием заявок

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Продолжается прием работ на 12-й Всероссийский ежегодный литературный конкурс "Герои Великой Победы-2026". Конкурс проводится под патронажем Российского военно-исторического общества и направлен на сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

Творческое состязание проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах.

Номинации конкурса:

• Патриотическая проза и поэзия: рассказ, эссе, очерк, новелла, стихотворение, песенный текст.

• Патриотический рисунок.

Подробное положение о конкурсе и образец заполнения заявки доступны на официальном сайте.

Лучшие произведения опубликуют в итоговом сборнике конкурса, который станет частью литературного проекта по сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

Оргкомитет конкурса приглашает всех желающих принять участие и внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Победе. Конкурс — это возможность поделиться личными историями, литературными произведениями и творческими размышлениями о подвиге народа.

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется по адресу: gvp2017@mail.ru до 1 мая.

Организаторы — Союз писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, Издательский дом "Не секретно".

