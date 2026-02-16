16+
Общество

Пользователи МАХ могут создавать приватные каналы

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новая функциональность доступна всем пользователям мессенджера из России и Беларуси. Авторы приватных каналов могут публиковать фото, видео и заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения. В канале можно выбрать или отключить реакции на публикации и управлять заявками на вступление.

Для создания приватного канала в МАХ необходимо обновить приложение до последней версии, затем:
перейти в раздел "Чаты", нажать на "+" в верхней части экрана, выбрать опцию "Создать приватный канал", установить главное фото, придумать название и описание, по желанию добавить подписчиков из числа контактов в МАХ, нажать на кнопку "Создать канал".

Автор приватного канала может пригласить новых подписчиков по ссылке — перешедшие по ней пользователи присоединятся к каналу. Пригласительную ссылку можно обновить — в таком случае старая ссылка перестанет работать, присоединение к каналу будет доступно только по новой.

Вступление в канал по ссылке можно модерировать, выбрав в настройках канала опцию "Заявка на вступление". В таком случае подписаться на канал пользователи смогут только после одобрения заявки администратором.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. В конце января количество пользователей в MAX составило 89 миллионов.

