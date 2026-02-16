С 1 марта вырастет плата за проезд по Обходу Тольятти

С 1 марта 2026 года изменится стоимость проезда по обходу Тольятти. Увеличение составит от 10 до 160 рублей — в зависимости от того, на какой машине едет водитель и какой участок проезжает.
Рост платы зависит от категории транспортных средств.
Легковые автомобили (категория I):
- Зеленовка → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 140 руб. (было 130 руб.)
- Троицкое → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 210 руб. (было 190 руб.)
- Троицкое → Зеленовка (оба направления): 320 руб. (было 300 руб.)
Малотоннажный транспорт (категория II):
- Зеленовка → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 280 руб. (было 260 руб.)
- Троицкое → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 420 руб. (было 380 руб.)
- Троицкое → Зеленовка (оба направления): 650 руб. (было 600 руб.)
Средний грузовой транспорт (категория III):
- Зеленовка → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 570 руб. (было 520 руб.)
- Троицкое → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 840 руб. (было 760 руб.)
- Троицкое → Зеленовка (оба направления): 1 300 руб. (было 1 200 руб.)
Большегрузный транспорт (категория IV):
- Зеленовка → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 860 руб. (было 780 руб.)
- Троицкое → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 1 260 руб. (было 1 150 руб.)
- Троицкое → Зеленовка (оба направления): 1 960 руб. (было 1 800 руб.)
Сообщается, что ежегодная индексация — стандартная практика для всех платных дорог. На изменение влияют инфляция и увеличение расходов на содержание трассы.
