С 1 марта вырастет плата за проезд по Обходу Тольятти

С 1 марта 2026 года изменится стоимость проезда по обходу Тольятти. Увеличение составит от 10 до 160 рублей — в зависимости от того, на какой машине едет водитель и какой участок проезжает.

Фото: Анна Вырина