Общество

Самарские подземелья: загадки под ногами

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
11 февраля в Самаре прошла лекция, посвященная таинственному миру подземных сооружений города. Спелеолог, фотограф и экскурсовод Петр Якубсон, член регионального отделения ВООПИиК, поделился с гостями уникальными знаниями и эксклюзивными кадрами.

Фото: Аполлинария Булыгина

Одним из самых ранних подземных рукотворных объектов в регионе являются штольни на Серной горе, построенные в 1710-х годах. Они  были первыми в Российской империи, где добывали самородную серу. Также известны Сокские каменоломни, протяженность которых составляла 52 километра.

фото с презентации

Особое внимание было уделено подземным рекам и коллекторам. Мало кто знает, но Постников овраг скрывает в себе аутентичное сооружение: речка, заключенная в коллектор в середине XIX века. Этот коллектор имеет протяженность около километра. Он сужается к Волге для использования принципа увеличения скорости течения в более узких пространствах.

Уникальным для России сооружением Петр Якубсон назвал городскую канализацию, построенную по европейским стандартам под руководством Вильяма Линдлея, знаменитого архитектора, который занимался подобными системами более чем в 30 европейских городах. Стоки города, расположенного на мысе, отводятся как в Волгу, так и в Самару. "Парадный вход" в эту систему находился под Пушкинским сквером — сухой балкон с уникальной лепестковой структурой, ныне скрытый под асфальтом. Этот вход позволял с поверхности спускаться по винтовой лестнице в "красную комнату".

фото с презентации

В ходе лекции были представлены овальные тоннели 1904 года постройки, а также уникальное для своего времени железобетонное сооружение под пивоваренным заводом Альфреда фон Вакано. Этот тоннель, напоминающий "миниметро", с вагонетками на электрической тяге использовался для соединения построек на территории завода и, по словам эксперта, по сей день функционирует - в нем размещен пивопровод.

Не менее интересным объектом оказался заброшенный водозабор начала ХХ века для железной дороги, где находились насосы для заправки паровозов. Это пространство сохранило ценные экспонаты, в том числе детали с клеймом московского завода Густава Листа, производившего насосы. Существует свидетельство, что из этой шахты идет штольня в сторону реки Самары. 

Петр Якубсон также рассказал о подземных сооружениях завода имени Масленникова, включая высокие разветвляющиеся тоннели.

Лектор отметил, что промышленные подземелья, включая каналы для коммуникаций и вентиляционные галереи, постепенно исчезают под застройкой. При строительстве жилых комплексов нередко обнаруживаются интересные подземные объекты, которые, к сожалению, зачастую заваливаются строительным мусором без должного изучения. В качестве примера приведена 40-метровая кирпичная шахта, обнаруженная на улице Братьев Коростелевых, которую сровняли с землей в течение недели.

Подвалы под бывшей гостиницей купца Василия Сурошникова "Националь" и его доходным домом (пересечение улицы Фрунзе и Ленинградской) представляют собой целый комплекс подземных помещений, где располагались электростанция, котельная и продуктовые склады, обеспечивая техническое обслуживание зданий. В этих подвалах были обнаружены сохранившиеся иллюминаторы — оптические устройства для освещения помещений дневным светом, использовавшиеся на рубеже XIX–XX веков.

фото с презентации

"Самарский крест", бывшая губернская тюрьма, построенная в конце XIX века, также имела разветвленную сеть подземных "улиц" для коммуникаций, освещаемых иллюминаторами. А под храмом во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии обнаружен замурованный тупик в подвале. Что за ним скрывается, остается загадкой…

Отдельно были рассмотрены убежища, построенные в советское время. Они обустраивались в подвалах зданий, школ, домов культуры. Упомянуты также тоннельные убежища, сооруженные в годы Великой Отечественной войны в склонах берегов Волги и Самары. Это были деревянно-земляные постройки, не сохранившиеся до наших дней. Там могли укрыться около 14 тысяч человек. 

фото с презентации

Петр Якубсон рассказал и о секретных бункерах, построенных для размещения ведомств из Москвы. Эти объекты строились практически параллельно с подобными сооружениями под Кремлем. Существуют рассекреченные документы, где фигурирует список бункеров: пять объектов построено и введено в эксплуатацию, два начинали строить, но не завершили, по двум оставшимся информации почти нет. Некоторые бункеры обладают интересными интерьерами, имитирующими наземные помещения, для создания иллюзии пребывания на поверхности и предотвращения паники. 

фото с презентации

Было представлено аксонометрическое изображение "Бункера Сталина" как пример того, как могли презентоваться подобные объекты приемным комиссиям.

фото с презентации

