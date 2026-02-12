Летом в загородных лагерях Самары отдохнут свыше 11 тыс. детей

В Самаре на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при администрации города обсудили планы на предстоящую оздоровительную кампанию летом 2026 года.
Всего летом-2026 в городе будут работать 9 загородных лагерей, за сезон они примут более 11 тысяч детей — почти на полторы тысячи человек больше по сравнению с прошлым годом. В числе прочего после реконструкции здания обеденного зала и пищеблока к лету 2026 года в Самаре будет запущен детский оздоровительно-образовательный центр "Заря".
Летняя оздоровительная кампания 2026 года в Самаре стартует с 1 июня. В течение весны предстоит подготовить каждый из лагерей.
Также в течение июня в Самаре будут открыты 194 лагеря с дневным пребыванием детей на базе школ. Планируется, что всего в них смогут отдохнуть более 15,5 тысяч детей — это на 271 человека больше, чем в прошлом году.
