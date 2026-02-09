В историческом центре Самары 10 февраля ограничат движение транспорта

Во вторник, 10 февраля, в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта.

В День памяти сотрудников Главного Управления МВД России по Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, с 07:00 до 13:00 проезд транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, будет ограничен на следующих участках в историческом центре Самары:

— по ул. Пионерской — от ул. Куйбышева до ул. Степана Разина;

— по ул. Куйбышева — от ул. Пионерской до ул. Комсомольской.

Накануне на вышеуказанных участках улиц будут запрещены остановка и стоянка транспорта — запрет будет действовать с 20:00 9 февраля до 13:00 10 февраля.

Работа городского общественного транспорта будет организована в обычном режиме. Ограничительные меры также не относятся к спецмашинам полиции, скорой помощи и пожарной охраны.