Общество

В историческом центре Самары 10 февраля ограничат движение транспорта

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 10 февраля, в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В День памяти сотрудников Главного Управления МВД России по Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, с 07:00 до 13:00 проезд транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, будет ограничен на следующих участках в историческом центре Самары:
— по ул. Пионерской — от ул. Куйбышева до ул. Степана Разина;
— по ул. Куйбышева — от ул. Пионерской до ул. Комсомольской.

Накануне на вышеуказанных участках улиц будут запрещены остановка и стоянка транспорта — запрет будет действовать с 20:00 9 февраля до 13:00 10 февраля.

Работа городского общественного транспорта будет организована в обычном режиме. Ограничительные меры также не относятся к спецмашинам полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

