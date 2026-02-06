Пляжи и кемпиги: урбанисты показали, как хотят преобразить побережье реки Самары

В Самаре планируют заняться развитием прибрежных территорий реки Самара. Этот блок стал частью концепции развития района Безымянка, разработанной АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области".
Концепцию представили в пятницу, 6 февраля, на заседании рабочей группы Единого градостроительного совета Самарской области.
Из нее видно, что разработчики предлагают интегрировать прибрежные территории в систему рекреационных маршрутов района и в структуру водно-зеленого каркаса города. Оборудованные прибрежные зоны они видят вдоль Самарского шоссе и ул. Ветлянской. Там планируют разместить пристани и причалы, пляжи и набережные, места для кемпинга и базы отдыха, прокат велотранспорта, сапов и каяков.
Для обеспечения транспортной доступности здесь могут быть обустроены парковки и стоянки, остановки общественного транспорта.
