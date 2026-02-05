В Самарской области 3 февраля был побит рекорд по выпавшим осадкам

Во вторник, 3 февраля, сразу в пяти населенных пунктов Самарской области был побит рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В Серноводске так много снега последний раз выпадало 3 февраля 2020 года. В текущем году отклонение от нормы составило 6,8 мм, а максимально выпало 13,4 мм осадков.
В Большой Глушице и Авангарде настолько снежное 3 февраля было в 2021 году, а в АГЛОСе - в 2022 году.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума количества осадков, мм/год
|
Максимальное количество осадков, мм,
в 2026 г.
|
Отклонение в мм
|
Серноводск
|
6,6/2020
|
13,4
|
6,8
|
Большая Глушица
|
9,7/2021
|
21,4
|
11,7
|
Авангард
|
8,7/2021
|
15,5
|
6,8
|
АГЛОС
|
12,7/2022
|
14,4
|
1,7
