В Самарской области 3 февраля был побит рекорд по выпавшим осадкам

Во вторник, 3 февраля, сразу в пяти населенных пунктов Самарской области был побит рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Серноводске так много снега последний раз выпадало 3 февраля 2020 года. В текущем году отклонение от нормы составило 6,8 мм, а максимально выпало 13,4 мм осадков.

В Большой Глушице и Авангарде настолько снежное 3 февраля было в 2021 году, а в АГЛОСе - в 2022 году.