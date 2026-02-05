16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области 3 февраля был побит рекорд по выпавшим осадкам Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2025 году Самарцы сдали 163 тонны вторсырья в экопункты для раздельного сбора В Самаре и Тольятти появятся новые детсады Самарская область представила коллегам из других регионов модель успешной модернизации службы занятости

Общество

В Самарской области 3 февраля был побит рекорд по выпавшим осадкам

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 3 февраля, сразу в пяти населенных пунктов Самарской области был побит рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Александра Белова

В Серноводске так много снега последний раз выпадало 3 февраля 2020 года. В текущем году отклонение от нормы составило 6,8 мм, а максимально выпало 13,4 мм осадков.

В Большой Глушице и Авангарде настолько снежное 3 февраля было в 2021 году, а в АГЛОСе - в 2022 году.

Метеостанции

Значение предыдущего максимума количества осадков, мм/год

Максимальное количество осадков, мм,

в 2026 г.

Отклонение в мм

Серноводск

6,6/2020

13,4

6,8

Большая Глушица

9,7/2021

21,4

11,7

Авангард

8,7/2021

15,5

6,8

АГЛОС

12,7/2022

14,4

1,7

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1