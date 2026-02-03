Студотряды Самарской области вышли в "Снежный десант"

На территории Самарской области с января по март работают девять отрядов "Снежного Десанта". Молодые люди оказывают адресную шефскую помощь в Борском, Кинельском, Ставропольском, Красноглинском, Волжском, Приволжском, Красноярском районах и Жигулевске.

В рамках акции школьники и студенты РСО по всей стране оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции. Участники проводят профориентационные встречи со школьниками в отдаленных от региональных центров населенных пунктах, помогают в благоустройстве мемориалов и памятных мест, организуют спортивные и творческие мероприятия для местных жителей.

"В вашем лице хотел сказать большое спасибо всем участникам данной патриотической акции, которая для нас традиционна уже не одно десятилетие. Мы в самый нужный момент подключаемся к помощи, подставляем плечо тем, кому помощь действительно нужна. Уверен, мы справимся со всеми поставленными задачами в рамках выездов", - не сомневается Алексей Нагин, руководитель штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа

В рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант" на территории Пензенской области прошел окружной десант руководителей студенческих отрядов ПФО, участником которого стала Ксения Хитрова, руководитель PR-отдела студенческих отрядов Самарской области.

Руководители студенческих отрядов ПФО окунулись в культурные традиции Пензенской области. Оказали адресную помощь населению, в том числе и семьям участников специальной военной операции, расчистили от снега мемориальный комплекс и возложили цветы к Вечному огню в память о погибших за Родину. Такой опыт позволяет не только помочь отдаленным уголкам регионов ПФО, но и сплотить командные составы студенческих отрядов в рамках общего дела.

Практика с организацией выезда снежного десанта руководителей ПФО реализуется во второй раз, организаторами выступают студенческие отряды Пензенской области. Ранее участники отряда побывали на территории Пермского края в рамках десанта Прикамья в городе трудовой доблести Лысьва.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В 2025 г. в Российских студенческих отрядах состоят более чем 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России. Они получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить форму на сайте трудкрут.com или позвонить в колл-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.