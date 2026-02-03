В Самарской области из-за непогоды временно закрыли движение для маршруток на участке трассы А-300

Во вторник, 3 февраля, с 11:00 в Самарской области временно ограничили движение для маршрутных транспортных средств на участке км 23+800 — км 143+300 А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан. Об этом сообщает Поволжуправтодор.
Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим. Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.
Напомним также, с 8:30 утра временно ограничено движение для грузовиков и маршруток на км 890 — км 972 Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск трассы М-5 в Самарской области.
