В регионе ожидается метель

В ночь с 1 на 2 февраля в Самарской области местами ожидается сильный снег, метель при видимости 1 — 2 км, на дорогах снежные заносы.

В связи с данным прогнозом в регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает автолюбителям:

— избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

— не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

— соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.