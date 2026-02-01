В регионе ожидается метель

В ночь с 1 на 2 февраля в Самарской области местами ожидается сильный снег, метель при видимости 1 — 2 км, на дорогах снежные заносы.
В связи с данным прогнозом в регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
МЧС России напоминает автолюбителям:
— избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
— не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.
— соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.