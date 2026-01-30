16+
Общество

Из Чили — в Самару: на территории ТК "Амбар" появились капибары Кексик и Кабачок

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре стало на два повода для умиления больше. На территории ТК "Амбар" появились новые жители — капибары. Те самые герои мемов про "спокойствие в чистом виде".

Фото: предоставлено пресс-службой "Глобал Вижн"

ТК "Амбар", который входит в холдинг "Глобал Вижн", продолжает расширяться не только магазинами и ресторанами — теперь здесь можно познакомиться и с капибарами. Они поселились на ферме альпак Дяди Васи.

Кексик и Кабачок приехали в Самару из Чили. Сейчас им всего 6 и 9 месяцев, они ещё подростки, но уже уверенно держат статус самых вальяжных грызунов планеты. Взрослые капибары, к слову, могут вырастать до 66 килограммов и жить до 12 лет.

Пару месяцев новички проходили адаптацию, и теперь к ним можно заглянуть в домик и познакомиться лично. Правда, без резких движений: капибары — интроверты. Спокойные, неторопливые и философские. Администраторы фермы шутят: когда они остаются одни, могут немного пошевелиться, но без танцев и без апельсинов на голове — интернет слегка приукрасил реальность.

К людям Кексик и Кабачок пока стесняются подходить, поэтому кормить и гладить их нельзя. Более того, они ещё и друг к другу толком не привыкли — всё-таки новая страна, новый климат и первый в жизни самарский снег.

"Приехали из Чили, увидели снег и впали в депрессию", — смеются сотрудники фермы. На самом деле никакой депрессии нет: им просто нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям и странному белому холодному веществу за окном.

Рацион у капибар тоже с характером. Белокочанную капусту — себе оставьте, говорят они. Им подавайте сельдерей, пекинскую капусту, салат айсберг, батат и другие деликатесы. Корнеплоды — тоже не для них.

Так что если вам срочно нужен антистресс, повод улыбнуться или просто встреча с живыми мемами — теперь для этого не нужен перелёт в Южную Америку. Кексик и Кабачок ждут гостей на ферме альпак Дяди Васи на территории ТК "Амбар" по адресу: Самара, Южное шоссе, 5.

