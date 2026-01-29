В Самаре наградили участников экологической акции "Переработай батарейку - спаси ежика"

В историческом здании "Дача купца Головкина" в Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта "Зеленая экономика" партии "Единая Россия".

Впервые к сбору опасных отходов подключилось рекордное количество дошкольных и школьных учреждений 63-го региона - 63 школы и 39 детских садов. Благодаря этому более чем 70 тыс. юных жителей области на практике усвоили правила обращения с небезопасными отходами. Главным итогом проекта стали не только 3,5 тонны собранных батареек, но и экологическое просвещение.

Суть акции была донесена до детей через понятную метафору: одна выброшенная в природу батарейка может отравить почву и воду на территории, где обитает целая семья ежей. Такой подход, связывающий конкретное действие с его последствиями, доказал свою эффективность.

"Мы не просто собирали батарейки - мы выстроили четкую и работающую цепочку: "урок - контейнер - перевозка - завод". Главный результат - то, что дети знают точно: батарейку нужно выбрасывать в отдельный контейнер. Простые правила, усвоенные в детстве, остаются с человеком на всю жизнь и формируют нашу экологическую культуру", - отметил председатель общественного совета проекта Вячеслав Нечаев.

"Ребята активно собирали батарейки в своих школах и детских садах. Три с половиной тонны! Теперь юные самарцы сами объяснят друзьям, почему батарейку нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, - это и есть самое ценное. Принцип "от понимания - к действию" реализован в полной мере. Акция стала практическим шагом по внедрению принципов экономики замкнутого цикла. Именно такие инициативы мы последовательно поддерживаем и будем масштабировать в регионе", - подчеркнул координатор партпроекта "Зеленая экономика" в Самарской области Максим Максимов.

Обращаясь к юным участникам церемонии в Доме со слонами, история спасения которого служит ярким примером работы партпроектов в регионе, председатель думы Самары Сергей Рязанов отметил: "Главная сила в любом деле - это люди. Вы - наше будущее, и вам продолжать наши начинания. Спасибо, что откликнулись! Простая батарейка стала вашим вкладом в большое общее дело - созидание и сохранение, - которым занимается наша партия. Вы - уже сейчас настоящие молодцы и гордость для своих близких. Обязательно поблагодарите своих родителей и бабушек с дедушками за то, что воспитали в вас такие прекрасные качества".

Дипломы победителей экологической акции получили пять самых активных образовательных учреждений из Самары: детский сад №1, школы №№ 12, 53, 57 и 110. Партнерам акции, обеспечившим логистику, сбор и дальнейшую переработку отходов, вручили благодарственные письма.

Вывоз собранных в учебных заведениях батареек и их дальнейшая переработка будут осуществляться партнером акции. Все отходы будут утилизированы правильным способом, а не отправлены на полигон.