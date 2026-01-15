16+
Авито отметили места, где самарцы могут сдать ёлки на переработку В 2026 году в Самарской области проведут работы по семи объектам для экологической реабилитации акваторий и защиты от подтоплений В минприроды Самарской области прокомментировали ситуацию с очередями на полигоне "Водино" Жители вновь проиграли суд против комплексной застройки Сухой Самарки С 6 января в Самаре елки можно сдать на переработку

Экология Общество

Авито отметили места, где самарцы могут сдать ёлки на переработку

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 15 января в разделе #яПомогаю на технологической платформе Авито заработал раздел, позволяющий самарским пользователям находить пункты бесплатной утилизации новогодних елок для переработки. В Самаре доступны более 20 таких пунктов.

Всего на карте представлено уже 1086 пунктов в 103 городах России, включая Самару, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и другие. Данные об адресах собраны у партнеров и из открытых источников, а список точек регулярно актуализируется с помощью искусственного интеллекта. Раздел будет доступен до конца января.

"На переработку можно сдать живые ели, сосны и пихты. В этом году на карте мы собрали не только пункты приема от наших партнеров, но и с помощью искусственного интеллекта мы находим и добавляем актуальные адреса из открытых источников. Так точек стало почти вдвое больше, чем в прошлом году — чтобы каждому было проще найти ближайший пункт рядом с домом", — рассказал руководитель продукта по ESG Авито Василий Лексин.

Авито продолжает развивать раздел #яПомогаю, на котором пользователи могут узнать о социальных и экологических проектах компании. Здесь можно найти информацию о том, как помочь фондам и волонтерским организациям, о передаче ненужных вещей на благотворительность, а также узнать о возможности сдачи вторсырья на карте раздельного сбора, которая реализуется совместно с Российским экологическим оператором.

В январе 2025 года на карте было представлено более 580 пунктов приема новогодних елок, ежедневно на нее заходили в среднем порядка 3 тыс. человек.

