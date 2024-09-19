Жители выступают против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Жители пос. Алексеевка, который входит в г.о. Кинель, а также владельцы дач и жилых домов в населенном пункте выступают против появления завода по переработке алюминиевых ломов и производству вторсплавов.

Волга Ньюс уже сообщал о планах ООО "Рециклинг-Инновации-Технологии" ("Реинтех") построить на ул. Силикатной, 9 в Алексеевке производство по переработке вторичного алюминия мощностью 45 тыс. тонн в год. Предполагалось, что одним из крупных покупателей продукции завода станет компания "РУСАЛ".

20 августа вышло постановление администрации Кинеля о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы - реконструкции существующего литейного производства с целью размещения завода по переработке вторичного алюминия. Замечания и предложения принимаются до 22 сентября.

Заинтересованные граждане в свою очередь инициировали независимую экспертизу проекта "Реинтеха", на оплату которой сейчас собирают средства. Исследование провел координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

Согласно выводам эксперта, проектная документация "Реинтеха" по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) содержит противоречивую и неполную информацию. В частности, не обоснован намечаемый объем переработки лома. Завод по заявленным параметрам имеет первый класс опасности и поэтому должен быть на рекомендованном расстоянии в 1000 м от дач и места жительства людей, в документации же этот показатель гораздо меньше.

"Проектирование завода намечаемой мощности в указанном в ОВОС месте повлечет попадание нескольких сотен садовых участков в пределах ширины санитарно-защитной зоны, предусмотренной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03", - говорится в заключении эксперта. Ближайшие дачи расположены в 350 м от места производства.

Эксперт также изучил местность по топографическим картам района и сделал вывод, что роза ветров, указанная в документации по ОВОС, представлена недостоверной, из другой местности, так как не учтена на ней Алексеевская гора, влияющая на направление ветра.

По словам владелицы одной из дач в пос. Алексеевка Надежды, в районе производства находится несколько садовых некоммерческих товариществ, во многих домах люди проживают круглогодично, в близлежащих озерах обитают лебеди, утки, бобры и другие животные, в том числе занесенные в Красную книгу Самарской области.

Женщина также рассказала, что производство на ул. Силикатной, 9 не работало многие годы и граждане в последнее время приобретали в Алексеевке земельные участки, строили дома. Запуск опасного производства ставит под сомнение возможность проживания в этом районе. Чтобы повлиять на ситуацию неравнодушные граждане просят заполнять опросный лист в рамках общественных обсуждений и отправлять в администрацию Кинеля. Найти форму опросного листа и инструкцию его заполнения можно по ссылке.

Жители также предлагают на месте планируемого завода по переработке вторичного алюминия организовать другое - менее вредное - производство.