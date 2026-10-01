В Куйбышевском районе Самары зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды

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В жилом районе Волгарь зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха. По данным системы мониторинга Приволжскгидромета, в период с 7:00 29 сентября по 7:00 30 сентября на пункте наблюдения № 91 (пл. Софийская) трижды фиксировались превышения предельно допустимых концентраций сероводорода.