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Экология Общество

В Куйбышевском районе Самары зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В жилом районе Волгарь зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха. По данным системы мониторинга Приволжскгидромета, в период с 7:00 29 сентября по 7:00 30 сентября на пункте наблюдения № 91 (пл. Софийская) трижды фиксировались превышения предельно допустимых концентраций сероводорода.

Один раз — уровень экстремально высокого загрязнения (на протяжении 20 минут), еще дважды — высокого (общей продолжительностью 3 часа).

Максимальное превышение достигло 109,1 ПДК м. р., те есть в 109 раз выше нормы.

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