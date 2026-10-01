В Куйбышевском районе Самары зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды

В жилом районе Волгарь зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха. По данным системы мониторинга Приволжскгидромета, в период с 7:00 29 сентября по 7:00 30 сентября на пункте наблюдения № 91 (пл. Софийская) трижды фиксировались превышения предельно допустимых концентраций сероводорода.
Один раз — уровень экстремально высокого загрязнения (на протяжении 20 минут), еще дважды — высокого (общей продолжительностью 3 часа).
Максимальное превышение достигло 109,1 ПДК м. р., те есть в 109 раз выше нормы.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????