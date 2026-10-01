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Преступления Происшествия

Жительница Богатовского района осуждена за смертельный удар бутылкой по голове

БОГАТОЕ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Богатовского района, ранее имевшая судимость, получила наказание за убийство, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Самарской области

Суд приговорил женщину к пяти годам и пяти дням лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил права управлять транспортными средствами на один год и 17 дней.

Трагедия произошла 15 февраля 2026 г. в с. Богатое. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурантка в ходе ссоры нанесла потерпевшему два удара стеклянной бутылкой по голове - предмет был использован как оружие. По заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила из‑за закрытой черепно‑мозговой травмы.

В суде женщина лишь частично признала свою вину. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, а именно частичное признание вины и наличие несовершеннолетнего ребенка. Действия женщины квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Прямо в зале суда меру пресечения изменили: вместо домашнего ареста женщину взяли под стражу.

 

 

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