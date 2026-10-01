Жительница Богатовского района осуждена за смертельный удар бутылкой по голове

Жительница Богатовского района, ранее имевшая судимость, получила наказание за убийство, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Суд приговорил женщину к пяти годам и пяти дням лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил права управлять транспортными средствами на один год и 17 дней.
Трагедия произошла 15 февраля 2026 г. в с. Богатое. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурантка в ходе ссоры нанесла потерпевшему два удара стеклянной бутылкой по голове - предмет был использован как оружие. По заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила из‑за закрытой черепно‑мозговой травмы.
В суде женщина лишь частично признала свою вину. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, а именно частичное признание вины и наличие несовершеннолетнего ребенка. Действия женщины квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Прямо в зале суда меру пресечения изменили: вместо домашнего ареста женщину взяли под стражу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках