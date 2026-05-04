Мужчина погиб после удара по голове бутылкой

Богатовский межрайонный следственный отдел СУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 35‑летней местной жительницы, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в феврале 2026 года. В ходе конфликта женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла своему знакомому несколько ударов стеклянной бутылкой по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.