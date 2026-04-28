В Самаре на полмиллиона оштрафовали работодателя, который незаконно трудоустроил мигрантов

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области провели внеплановую проверку в отношении юридического лица, незаконно привлекшего к трудовой деятельности двух иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В отношении работодателя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).

Куйбышевский районный суд Самары назначил административное наказание - штрафы на общую сумму 500 тыс. рублей.

"Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации на территории города продолжается. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех правонарушениях можно сообщить в ближайший отдел полиции или по номеру 112", - отмечается в сообщении.