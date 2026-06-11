Тольяттинец доверился лже-полицейским и перевел мошенникам 2 млн рублей

В полицию Тольятти обратился 56-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Псевдо-сотрудник начал рассказывать, что деньгами тольяттинца пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет. Мужчина согласился и перевел почти 2 млн рублей.

Позже, как рассказал заявитель, он решил связаться с банком, куда якобы были направлены деньги, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знают и заверили собеседника о том, что его обманули мошенники. Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.