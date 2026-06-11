Тольяттинец доверился лже-полицейским и перевел мошенникам 2 млн рублей

В полицию Тольятти обратился 56-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Псевдо-сотрудник начал рассказывать, что деньгами тольяттинца пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет. Мужчина согласился и перевел почти 2 млн рублей.
Позже, как рассказал заявитель, он решил связаться с банком, куда якобы были направлены деньги, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знают и заверили собеседника о том, что его обманули мошенники. Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках