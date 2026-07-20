Свыше 10 млн рублей оказались в руках мошенников благодаря курьерше из Самары

В Самаре перед судом предстанет 36‑летняя местная жительница, причастная к хищению более 10 млн руб. у обманутого мошенниками мужчины, сообщает прокуратура Самарской области.
Как полагает следствие, фигурантка выступала в роли курьера в схеме телефонных аферистов. Роль обвиняемой сводилась к получению денег от жертвы. Фигурантка лично получила от обманутого гражданина свыше 10 млн руб., которые перечислила подельникам, оставив себе причитающуюся часть в качестве вознаграждения.
Однако правоохранители задержали женщину. "В целях обеспечения исполнения приговора на недвижимое имущество обвиняемой, изъятые в ходе следствия наличные денежные средства в размере 1 млн рублей, и расчетные счета, открытые в кредитных и микрофинансовых организациях, наложен арест", — уточнили в надзорном ведомстве.
Материалы уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере переданы в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках