Свыше 10 млн рублей оказались в руках мошенников благодаря курьерше из Самары

В Самаре перед судом предстанет 36‑летняя местная жительница, причастная к хищению более 10 млн руб. у обманутого мошенниками мужчины, сообщает прокуратура Самарской области.

Как полагает следствие, фигурантка выступала в роли курьера в схеме телефонных аферистов. Роль обвиняемой сводилась к получению денег от жертвы. Фигурантка лично получила от обманутого гражданина свыше 10 млн руб., которые перечислила подельникам, оставив себе причитающуюся часть в качестве вознаграждения.

Однако правоохранители задержали женщину. "В целях обеспечения исполнения приговора на недвижимое имущество обвиняемой, изъятые в ходе следствия наличные денежные средства в размере 1 млн рублей, и расчетные счета, открытые в кредитных и микрофинансовых организациях, наложен арест", — уточнили в надзорном ведомстве.

Материалы уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере переданы в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.