Тольяттинец похитил забытую на лавке сумку и закопал "на черный день" часть ее содержимого во дворе

Полиция Тольятти оперативно задержала подозреваемого в краже и вернула похищенное ювелирное изделие владелице, сообщает ГУ МВД по региону.
Ранее в полицию Комсомольского района Тольятти обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что у нее пропала сумка с деньгами и золотым кольцом, которую она случайно оставила на лавке возле подъезда, помогая мужу относить вещи из автомобиля в квартиру.
Через несколько часов в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным поступила информация, что к совершению хищения возможно причастен ранее не судимый 54-летний тольяттинец.
Задержанный признался и пояснил, что увидел "бесхозную" сумку. Не попытавшись найти собственника, он присвоил ее себе. Деньги потратил на собственные нужды, а золотое кольцо решил оставить на "черный день" и закопал во дворе.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Похищенное кольцо полицейскими изъято в указанном подозреваемым месте и возвращено владелице.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках