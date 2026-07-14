Тольяттинец похитил забытую на лавке сумку и закопал "на черный день" часть ее содержимого во дворе

Полиция Тольятти оперативно задержала подозреваемого в краже и вернула похищенное ювелирное изделие владелице, сообщает ГУ МВД по региону.

Ранее в полицию Комсомольского района Тольятти обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что у нее пропала сумка с деньгами и золотым кольцом, которую она случайно оставила на лавке возле подъезда, помогая мужу относить вещи из автомобиля в квартиру.

Через несколько часов в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным поступила информация, что к совершению хищения возможно причастен ранее не судимый 54-летний тольяттинец.

Задержанный признался и пояснил, что увидел "бесхозную" сумку. Не попытавшись найти собственника, он присвоил ее себе. Деньги потратил на собственные нужды, а золотое кольцо решил оставить на "черный день" и закопал во дворе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное кольцо полицейскими изъято в указанном подозреваемым месте и возвращено владелице.