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Преступления Происшествия

В Самаре рецидивист обвиняется в создании экстремистской ячейки и организации подпольных азартных игр

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому 33-летнему мужчине. Его подозревают сразу в нескольких серьезных преступлениях. По данным следственного отдела по Красноглинскому району города Самары СУ СК России по Самарской области, фигурант обвиняется по трем статьям УК РФ: организации деятельности экстремистской организации и участии в ней, в финансировании экстремистской деятельности, а также в незаконной организации и проведении азартных игр.

Преступления совершались в условиях исправительной колонии, где мужчина отбывал наказание за кражи и незаконный оборот сильнодействующих веществ в составе организованной группы.

Следствие полагает, что в период с 2023 по 2024 год он сумел выстроить внутри учреждения полноценную преступную структуру. По версии правоохранителей, обвиняемый использовал свой криминальный авторитет, чтобы сформировать в колонии экстремистскую ячейку "АУЕ". Он вовлек в запрещенную деятельность других осужденных, распределял между ними неформальные роли и наделял их соответствующими статусами, фактически выстраивая параллельную иерархию. При этом организация, деятельность которой он координировал, была признана экстремистской и запрещена решением Верховного суда РФ.

"Кроме того, лично и посредством подчиненных ему лиц организовывал и контролировал проведение азартных карточных игр на территории колонии и склонял осужденных к участию в них с целью получения материальной выгоды, пополнения преступной кассы и ее дальнейшего распределения. К осужденным, отрицающим идеологию экстремистского движения и нарушившим правила и традиции криминальной среды, применялись санкции", - уточнили в СУ СК по Самарской области.

Следователи продолжают работу по делу.

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