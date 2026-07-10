В Самаре рецидивист обвиняется в создании экстремистской ячейки и организации подпольных азартных игр

В Самаре предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому 33-летнему мужчине. Его подозревают сразу в нескольких серьезных преступлениях. По данным следственного отдела по Красноглинскому району города Самары СУ СК России по Самарской области, фигурант обвиняется по трем статьям УК РФ: организации деятельности экстремистской организации и участии в ней, в финансировании экстремистской деятельности, а также в незаконной организации и проведении азартных игр.
Преступления совершались в условиях исправительной колонии, где мужчина отбывал наказание за кражи и незаконный оборот сильнодействующих веществ в составе организованной группы.
Следствие полагает, что в период с 2023 по 2024 год он сумел выстроить внутри учреждения полноценную преступную структуру. По версии правоохранителей, обвиняемый использовал свой криминальный авторитет, чтобы сформировать в колонии экстремистскую ячейку "АУЕ". Он вовлек в запрещенную деятельность других осужденных, распределял между ними неформальные роли и наделял их соответствующими статусами, фактически выстраивая параллельную иерархию. При этом организация, деятельность которой он координировал, была признана экстремистской и запрещена решением Верховного суда РФ.
"Кроме того, лично и посредством подчиненных ему лиц организовывал и контролировал проведение азартных карточных игр на территории колонии и склонял осужденных к участию в них с целью получения материальной выгоды, пополнения преступной кассы и ее дальнейшего распределения. К осужденным, отрицающим идеологию экстремистского движения и нарушившим правила и традиции криминальной среды, применялись санкции", - уточнили в СУ СК по Самарской области.
Следователи продолжают работу по делу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках