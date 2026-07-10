В ближайшие дни синоптики прогнозируют 4 класс пожарной опасности

С 11 по 15 июля в Самарской области местами сохранится высокая пожарная опасность лесов 4‑го класса, предупреждает Приволжское УГМС.

Сохраняется запрет на посещение лесов. В этот период особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Жителей региона управление МЧС по Самарской области просит:

не сжигать мусор на садовых и приусадебных участках;

не разводить костры в лесах;

не поджигать сухую траву на полях и лесных полянах.

Любая неосторожность с огнем в таких условиях может привести к масштабному природному пожару.

Если вы заметили возгорание в природной зоне, не пытайтесь справиться с ним самостоятельно, а сразу сообщите в пожарную охрану.