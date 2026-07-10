Самарский студент рассказал о своем успехе на чемпионате "Профессионалы"

В конце мая в Нижнем Новгороде состоялся финал чемпионатного движения "Профессионалы". Студент ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" (ПГК) Олег Ковалик стал бронзовым призером в компетенции "Разработка мобильных приложений" и занял первое место в этой же компетенции в командном зачете.
Это уже второе участие самарского студента в чемпионате "Профессионалы". "В первый раз я разрабатывал компетенцию "Решение с использованием блокчейн-технологий" и занял второе место по Самарской области. На следующий год сменил направление на компетенцию по разработке мобильных приложений и на региональном этапе чемпионата "Профессионалы" занял первое место. Затем прошел отборочный этап и получил возможность выступить в финале на всероссийском уровне", — рассказал Олег.
Как молодой человек готовился к соревнованиям? Что для него было самым сложным в финале? Об этом "Волга Ньюс" поговорил с самим студентом и его наставником Хожиакбаром Матьякубовым.
Подробнее — в видео.
Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
Видео: Score films.
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