Премьера партнерства: ОТП Банк и "Чтиво Дом" запускают летний сериал

ОТП Банк и "Чтиво Дом" объявляют о запуске трехмесячного партнерства "Вдохновляйтесь кино". Проект позволит гостям пространства по-новому взглянуть на культовые фильмы и откроет дополнительные привилегии для клиентов банка.
В течение 3 месяцев партнеры представят несколько тематических кинопрограмм, а ОТП Банк создаст в пространстве особенную атмосферу: брендированные кресла в кинозале и отдельную бренд-зону в "Кабинете" — многофункциональной тихой зоне пространства "Чтиво Дом", предназначенной для спокойной работы, чтения и учебы. В августе партнеры выпустят лимитированные афиши, созданные вместе с художниками: каждая станет уникальной визуальной интерпретацией кинопрограммы и стильным коллекционным напоминанием о совместных киновечерах.
Для посетителей "Чтиво Дома", клиентов ОТП Банка, будут действовать специальные предложения: скидка 10% в кафе Dodgy при оплате картой банка, а также кешбэк до 10% в топ-категориях с возможностью получать до 3 000 рублей в месяц в течение всего периода партнерства. Кроме того, в июле, в рамках кампании "Лаймовое лето", держатели ОТП Карты также смогут получить кешбэк до 20% в категории "Развлечения".
Первым этапом проекта станет серия "Фильмы про деньги". С 10 по 18 июля в "Чтиво Доме" покажут картины, объединённые историями о деньгах, власти, предпринимательстве и цене успеха. Серию откроет показ фильма "Власть" 10.07 в 21:45, затем 11.07 и 14.07 в 21:45 зрители увидят "Джентльменов". 12 июля в 19:00 на экраны выйдет "Охотник с Уолл-Стрит", 16 июля в 19:00 — "Безос. Человек, создавший Amazon", а закроют программу показы "Духлесса" — 17.07 и 18.07 в 21:45 и 19:00 соответственно.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?