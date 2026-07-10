Премьера партнерства: ОТП Банк и "Чтиво Дом" запускают летний сериал

ОТП Банк и "Чтиво Дом" объявляют о запуске трехмесячного партнерства "Вдохновляйтесь кино". Проект позволит гостям пространства по-новому взглянуть на культовые фильмы и откроет дополнительные привилегии для клиентов банка.

В течение 3 месяцев партнеры представят несколько тематических кинопрограмм, а ОТП Банк создаст в пространстве особенную атмосферу: брендированные кресла в кинозале и отдельную бренд-зону в "Кабинете" — многофункциональной тихой зоне пространства "Чтиво Дом", предназначенной для спокойной работы, чтения и учебы. В августе партнеры выпустят лимитированные афиши, созданные вместе с художниками: каждая станет уникальной визуальной интерпретацией кинопрограммы и стильным коллекционным напоминанием о совместных киновечерах.

Для посетителей "Чтиво Дома", клиентов ОТП Банка, будут действовать специальные предложения: скидка 10% в кафе Dodgy при оплате картой банка, а также кешбэк до 10% в топ-категориях с возможностью получать до 3 000 рублей в месяц в течение всего периода партнерства. Кроме того, в июле, в рамках кампании "Лаймовое лето", держатели ОТП Карты также смогут получить кешбэк до 20% в категории "Развлечения".

Первым этапом проекта станет серия "Фильмы про деньги". С 10 по 18 июля в "Чтиво Доме" покажут картины, объединённые историями о деньгах, власти, предпринимательстве и цене успеха. Серию откроет показ фильма "Власть" 10.07 в 21:45, затем 11.07 и 14.07 в 21:45 зрители увидят "Джентльменов". 12 июля в 19:00 на экраны выйдет "Охотник с Уолл-Стрит", 16 июля в 19:00 — "Безос. Человек, создавший Amazon", а закроют программу показы "Духлесса" — 17.07 и 18.07 в 21:45 и 19:00 соответственно.