Сбер представил всероссийский киноальманах "Россия, я люблю тебя" в кинопрокате

В кинотеатрах "Синема Парк" стартовал прокат новой главы всероссийского киноальманаха "Россия, я люблю тебя".

В проекте Сбера объединились известные мастера отечественного кинематографа и молодые режиссёры — представители нового поколения российского кино.

Картина продолжает линию первого альманаха и расширяет её: восемь новелл сняты в Москве и Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история — это личный взгляд на страну через людей, отношения, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.

Проект создавался как открытая площадка для диалога поколений — от признанных авторов до тех, кто впервые работает в большом метре. Для молодых режиссёров участие стало важным профессиональным шагом, а для зрителей — возможностью увидеть Россию в её многоголосии и живом человеческом ритме.