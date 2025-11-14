Сбер представил всероссийский киноальманах "Россия, я люблю тебя" в кинопрокате

В кинотеатрах "Синема Парк" стартовал прокат новой главы всероссийского киноальманаха "Россия, я люблю тебя".
В проекте Сбера объединились известные мастера отечественного кинематографа и молодые режиссёры — представители нового поколения российского кино.
Картина продолжает линию первого альманаха и расширяет её: восемь новелл сняты в Москве и Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история — это личный взгляд на страну через людей, отношения, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.
Проект создавался как открытая площадка для диалога поколений — от признанных авторов до тех, кто впервые работает в большом метре. Для молодых режиссёров участие стало важным профессиональным шагом, а для зрителей — возможностью увидеть Россию в её многоголосии и живом человеческом ритме.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?