Добрая не сказка "Горыныч"

В четверг, 23 октября, в широкий прокат вышел фильм-сказка "Горыныч" с Александром Петровым и целой россыпью звездных актеров. Фантастический сюжет, когда персонаж из современного мира попадает в сказочный, собран из множества киноцитат, но основывается на оригинальном сценарии, где не переписываются известные истории, а создается новая.

Фильму для успеха понадобились узнаваемые актеры, нелепые шутки для детей, ироничные моменты для взрослых, красивые костюмы и один очаровательный дракончик.

Мы наблюдаем очередной куражный виток карьеры Александра Петрова, когда на большие и малые экраны вышла сразу серия его громких проектов. Не успел еще забыться образ Петрова, борющегося на глубине с Кракеном в одноименном фильме, как в "Горыныче" его снова увлекает в бездну очередной осьминог. Можно искать здесь совпадения, но нельзя не сказать, что в современном российским кино с помощью графики делают фантастически красивый подводный мир, который интересно рассматривать на большом экране.

Остальные декорации в фильме достаточно аскетичные и не отвлекающие от сюжета, зато костюмы… Это отдельная кутюрная коллекция по мотивам сказочного мира — пейслийские мозаичные узоры в переливающейся стеганной ткани. Именно костюмы очерчивают территорию этого сказочного царства до боли напоминающего простую русскую деревушку.

Да и слово "сказочный мир" к фильму подходит достаточно условно, есть здесь фантастические ситуации, но нет волшебства, много наивного, но и нелепого тоже хватает. Как будто бы реальный мир с его шутками — для взрослых, а сказочный — для детей. Шутка про надпись "Цой жив" в кочегарке с драконом и про имя единственной возлюбленной Ипотеки, которая ждет главного персонажа дома, — для ироничной улыбки, а веселые песни и нелепые драки — для детского смеха. Фильм расширяется до претензий на звание мюзикла, включив в свою программу четыре-пять музыкальных номеров.

В звездной команде актеров Сергей Маковецкицй, Александр Робок, Роман Курцын, и Сергей Епишев. В сказке буквально одна женская роль — принцессы — у Виктории Агалаковой.

Чехарда с сюжетом про захват власти в сказочном русском княжестве ушлым советником-шпионом при помощи злого доктора у князя-ипохондрика — фон для очаровательных выкрутасов маленького дракончика, которого по доброте душевной подобрал герой Петрова, за что, конечно, ему и воздастся добром по сказочной традиции. Дракончик — то, ради чего смотрят этот фильм, и то, ради чего, он и снимался. И это действительно лучшее, что здесь есть. Это позволяет отвлечься от нестыковок взаимодействия мира сказочного и реального, которые в какой-то момент соприкасаются. Возможно эти нестыковки находят ответ во фразе главного персонажа — "нет, это не сказка" — которая становится манифестом доброго и фантастического в реальной жизни.

В любом случае, "Горыныч" это отличный повод сходить в кино с детьми любого возраста. Дракончик точно никого не оставит равнодушным. В кино с 23 октября.